iMe Lab लोगो

iMe Lab मूल्य(LIME)

1 LIME से USD लाइव प्राइस:

$0.01217
$0.01217
+0.16%
USD
iMe Lab (LIME) मूल्य का लाइव चार्ट
iMe Lab (LIME) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-0.66%

+0.16%

-20.19%

-20.19%

iMe Lab (LIME) रियल-टाइम प्राइस $ 0.01218 है. पिछले 24 घंटों में, LIME ने $ 0.01155 के कम और $ 0.01288 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LIME की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.4022838344046823 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.003896189795708121 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LIME में -0.66%, 24 घंटों में +0.16%, तथा पिछले 7 दिनों में -20.19% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

iMe Lab (LIME) मार्केट की जानकारी

No.1192

75.73%

BSC

iMe Lab का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.19M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 75.00K है. LIME की मार्केट में उपलब्ध राशि 754.34M है, कुल आपूर्ति 996079000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.13M है.

iMe Lab (LIME) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में iMe Lab के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0000194+0.16%
30 दिन$ +0.00205+20.23%
60 दिन$ +0.00437+55.95%
90 दिन$ -0.00422-25.74%
iMe Lab के मूल्य में आज आया अंतर

आज LIME में $ +0.0000194 (+0.16%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

iMe Lab के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.00205 (+20.23%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

iMe Lab के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर LIME में $ +0.00437 (+55.95%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

iMe Lab के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00422 (-25.74%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

iMe Lab (LIME) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब iMe Lab प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

iMe Lab (LIME) क्या है

iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram.

iMe Lab MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके iMe Lab निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- LIME की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- iMe Lab के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर iMe Lab खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

iMe Lab प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में iMe Lab (LIME) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके iMe Lab (LIME) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? iMe Lab के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब iMe Lab प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

iMe Lab (LIME) टोकन का अर्थशास्त्र

iMe Lab (LIME) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LIME टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

iMe Lab (LIME) कैसे खरीदें

क्या आपको iMe Lab कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से iMe Lab खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

LIME लोकल करेंसी में

1 iMe Lab(LIME) से VND
320.5167
320.5167
1 iMe Lab(LIME) से AUD
A$0.0185136
1 iMe Lab(LIME) से GBP
0.0090132
0.0090132
1 iMe Lab(LIME) से EUR
0.010353
0.010353
1 iMe Lab(LIME) से USD
$0.01218
$0.01218
1 iMe Lab(LIME) से MYR
RM0.0513996
1 iMe Lab(LIME) से TRY
0.5010852
0.5010852
1 iMe Lab(LIME) से JPY
¥1.77828
¥1.77828
1 iMe Lab(LIME) से ARS
ARS$16.2399594
1 iMe Lab(LIME) से RUB
0.9791502
0.9791502
1 iMe Lab(LIME) से INR
1.0713528
1.0713528
1 iMe Lab(LIME) से IDR
Rp199.6720992
1 iMe Lab(LIME) से KRW
16.9401876
16.9401876
1 iMe Lab(LIME) से PHP
0.695478
0.695478
1 iMe Lab(LIME) से EGP
￡E.0.5914608
1 iMe Lab(LIME) से BRL
R$0.0658938
1 iMe Lab(LIME) से CAD
C$0.0166866
1 iMe Lab(LIME) से BDT
1.4806008
1.4806008
1 iMe Lab(LIME) से NGN
18.7095762
18.7095762
1 iMe Lab(LIME) से COP
$49.112805
$49.112805
1 iMe Lab(LIME) से ZAR
R.0.2159514
1 iMe Lab(LIME) से UAH
0.5019378
0.5019378
1 iMe Lab(LIME) से VES
Bs1.75392
Bs1.75392
1 iMe Lab(LIME) से CLP
$11.79024
$11.79024
1 iMe Lab(LIME) से PKR
Rs3.4522992
1 iMe Lab(LIME) से KZT
6.5448012
6.5448012
1 iMe Lab(LIME) से THB
฿0.394023
฿0.394023
1 iMe Lab(LIME) से TWD
NT$0.3722208
1 iMe Lab(LIME) से AED
د.إ0.0447006
1 iMe Lab(LIME) से CHF
Fr0.009744
Fr0.009744
1 iMe Lab(LIME) से HKD
HK$0.0948822
1 iMe Lab(LIME) से AMD
֏4.6540998
֏4.6540998
1 iMe Lab(LIME) से MAD
.د.م0.1097418
1 iMe Lab(LIME) से MXN
$0.2274006
$0.2274006
1 iMe Lab(LIME) से SAR
ريال0.045675
1 iMe Lab(LIME) से PLN
0.044457
0.044457
1 iMe Lab(LIME) से RON
лв0.0528612
1 iMe Lab(LIME) से SEK
kr0.1152228
1 iMe Lab(LIME) से BGN
лв0.0203406
1 iMe Lab(LIME) से HUF
Ft4.139982
Ft4.139982
1 iMe Lab(LIME) से CZK
0.2556582
0.2556582
1 iMe Lab(LIME) से KWD
د.ك0.0037149
1 iMe Lab(LIME) से ILS
0.0405594
0.0405594
1 iMe Lab(LIME) से AOA
Kz11.1029226
1 iMe Lab(LIME) से BHD
.د.ب0.00459186
1 iMe Lab(LIME) से BMD
$0.01218
$0.01218
1 iMe Lab(LIME) से DKK
kr0.0778302
1 iMe Lab(LIME) से HNL
L0.3186288
L0.3186288
1 iMe Lab(LIME) से MUR
0.5593056
0.5593056
1 iMe Lab(LIME) से NAD
$0.2150988
$0.2150988
1 iMe Lab(LIME) से NOK
kr0.122409
kr0.122409
1 iMe Lab(LIME) से NZD
$0.0205842
$0.0205842
1 iMe Lab(LIME) से PAB
B/.0.01218
B/.0.01218
1 iMe Lab(LIME) से PGK
K0.0515214
K0.0515214
1 iMe Lab(LIME) से QAR
ر.ق0.044457
1 iMe Lab(LIME) से RSD
дин.1.2220194

iMe Lab संसाधन

iMe Lab को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक iMe Lab वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न iMe Lab

आज iMe Lab (LIME) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LIME प्राइस 0.01218 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LIME से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LIME से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01218 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
iMe Lab का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LIME के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.19M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LIME की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LIME की मार्केट में उपलब्ध राशि 754.34M USD है.
LIME की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LIME ने 0.4022838344046823 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LIME का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LIME ने 0.003896189795708121 USD की ATL प्राइस देखी.
LIME का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LIME के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 75.00K USD है.
क्या LIME इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LIME इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LIME का प्राइस का अनुमान देखें.
iMe Lab (LIME) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

