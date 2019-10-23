KAVA की अधिक जानकारी

Kava Labs मूल्य(KAVA)

$0.3829
+2.10%1D
Kava Labs (KAVA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:37:13 (UTC+8)

Kava Labs (KAVA) प्राइस की जानकारी (USD)

$ 0.3688
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-0.27%

+2.10%

+2.87%

+2.87%

Kava Labs (KAVA) रियल-टाइम प्राइस $ 0.3829 है. पिछले 24 घंटों में, KAVA ने $ 0.3688 के कम और $ 0.3905 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KAVA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 9.19263002 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.24832868419474186 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KAVA में -0.27%, 24 घंटों में +2.10%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Kava Labs (KAVA) मार्केट की जानकारी

No.134

0.01%

2019-10-23 00:00:00

KAVA

Kava Labs का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 414.62M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.96M है. KAVA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.08B है, कुल आपूर्ति 1082853131 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 414.62M है.

Kava Labs (KAVA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Kava Labs के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.007876+2.10%
30 दिन$ -0.0016-0.42%
60 दिन$ -0.0203-5.04%
90 दिन$ -0.029-7.05%
Kava Labs के मूल्य में आज आया अंतर

आज KAVA में $ +0.007876 (+2.10%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Kava Labs के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0016 (-0.42%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Kava Labs के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर KAVA में $ -0.0203 (-5.04%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Kava Labs के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.029 (-7.05%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Kava Labs (KAVA) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Kava Labs प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Kava Labs (KAVA) क्या है

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Kava Labs MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Kava Labs निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- KAVA की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Kava Labs के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Kava Labs खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Kava Labs प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Kava Labs (KAVA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Kava Labs (KAVA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Kava Labs के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Kava Labs प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Kava Labs (KAVA) टोकन का अर्थशास्त्र

Kava Labs (KAVA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KAVA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Kava Labs (KAVA) कैसे खरीदें

क्या आपको Kava Labs कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Kava Labs खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

KAVA लोकल करेंसी में

1 Kava Labs(KAVA) से VND
1 Kava Labs(KAVA) से AUD
1 Kava Labs(KAVA) से GBP
1 Kava Labs(KAVA) से EUR
1 Kava Labs(KAVA) से USD
1 Kava Labs(KAVA) से MYR
1 Kava Labs(KAVA) से TRY
1 Kava Labs(KAVA) से JPY
1 Kava Labs(KAVA) से ARS
1 Kava Labs(KAVA) से RUB
1 Kava Labs(KAVA) से INR
1 Kava Labs(KAVA) से IDR
1 Kava Labs(KAVA) से KRW
1 Kava Labs(KAVA) से PHP
1 Kava Labs(KAVA) से EGP
1 Kava Labs(KAVA) से BRL
1 Kava Labs(KAVA) से CAD
1 Kava Labs(KAVA) से BDT
1 Kava Labs(KAVA) से NGN
1 Kava Labs(KAVA) से COP
1 Kava Labs(KAVA) से ZAR
1 Kava Labs(KAVA) से UAH
1 Kava Labs(KAVA) से VES
1 Kava Labs(KAVA) से CLP
1 Kava Labs(KAVA) से PKR
1 Kava Labs(KAVA) से KZT
1 Kava Labs(KAVA) से THB
1 Kava Labs(KAVA) से TWD
1 Kava Labs(KAVA) से AED
1 Kava Labs(KAVA) से CHF
1 Kava Labs(KAVA) से HKD
1 Kava Labs(KAVA) से AMD
1 Kava Labs(KAVA) से MAD
1 Kava Labs(KAVA) से MXN
1 Kava Labs(KAVA) से SAR
1 Kava Labs(KAVA) से PLN
1 Kava Labs(KAVA) से RON
1 Kava Labs(KAVA) से SEK
1 Kava Labs(KAVA) से BGN
1 Kava Labs(KAVA) से HUF
1 Kava Labs(KAVA) से CZK
1 Kava Labs(KAVA) से KWD
1 Kava Labs(KAVA) से ILS
1 Kava Labs(KAVA) से AOA
1 Kava Labs(KAVA) से BHD
1 Kava Labs(KAVA) से BMD
1 Kava Labs(KAVA) से DKK
1 Kava Labs(KAVA) से HNL
1 Kava Labs(KAVA) से MUR
1 Kava Labs(KAVA) से NAD
1 Kava Labs(KAVA) से NOK
1 Kava Labs(KAVA) से NZD
1 Kava Labs(KAVA) से PAB
1 Kava Labs(KAVA) से PGK
1 Kava Labs(KAVA) से QAR
1 Kava Labs(KAVA) से RSD
Kava Labs संसाधन

Kava Labs को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Kava Labs वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Kava Labs

आज Kava Labs (KAVA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव KAVA प्राइस 0.3829 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
KAVA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
KAVA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.3829 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Kava Labs का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
KAVA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 414.62M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
KAVA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
KAVA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.08B USD है.
KAVA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
KAVA ने 9.19263002 USD की ATH प्राइस हासिल की.
KAVA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
KAVA ने 0.24832868419474186 USD की ATL प्राइस देखी.
KAVA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
KAVA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.96M USD है.
क्या KAVA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष KAVA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए KAVA का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

