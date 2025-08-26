Love Bit (LB) रियल-टाइम प्राइस $ 0.000000564 है. पिछले 24 घंटों में, LB ने $ 0.00000055 के कम और $ 0.000000618 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.000025455968072916 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000000215404472948 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LB में 0.00%, 24 घंटों में -0.16%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.94% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Love Bit (LB) मार्केट की जानकारी
No.4162
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 68.00K
$ 68.00K$ 68.00K
$ 118.44M
$ 118.44M$ 118.44M
0.00
0.00 0.00
210,000,000,000,000
210,000,000,000,000 210,000,000,000,000
210,000,000,000,000
210,000,000,000,000 210,000,000,000,000
0.00%
BSC
Love Bit का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 68.00K है. LB की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 210000000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 118.44M है.
Love Bit (LB) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Love Bit के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.00000000096
-0.16%
30 दिन
$ -0.000000619
-52.33%
60 दिन
$ -0.000000242
-30.03%
90 दिन
$ +0.000000044
+8.46%
Love Bit के मूल्य में आज आया अंतर
आज LB में $ -0.00000000096 (-0.16%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Love Bit के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000000619 (-52.33%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Love Bit के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर LB में $ -0.000000242 (-30.03%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Love Bit के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.000000044 (+8.46%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
LoveBit is a memecoin designed to activate the Blockchain Ecosystem and ESG (Environment,Social,Governance).
Love Bit MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Love Bit निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.
इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं: - LB की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं. - Love Bit के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.
हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Love Bit खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.
Love Bit प्राइस का अनुमान (USD)
Love Bit (LB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
