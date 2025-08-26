LB की अधिक जानकारी

Love Bit लोगो

Love Bit मूल्य(LB)

1 LB से USD लाइव प्राइस:

$0.000000564
$0.000000564$0.000000564
-0.17%1D
USD
Love Bit (LB) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:20:26 (UTC+8)

Love Bit (LB) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00000055
$ 0.00000055$ 0.00000055
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.000000618
$ 0.000000618$ 0.000000618
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00000055
$ 0.00000055$ 0.00000055

$ 0.000000618
$ 0.000000618$ 0.000000618

$ 0.000025455968072916
$ 0.000025455968072916$ 0.000025455968072916

$ 0.000000215404472948
$ 0.000000215404472948$ 0.000000215404472948

0.00%

-0.16%

-14.94%

-14.94%

Love Bit (LB) रियल-टाइम प्राइस $ 0.000000564 है. पिछले 24 घंटों में, LB ने $ 0.00000055 के कम और $ 0.000000618 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.000025455968072916 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000000215404472948 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LB में 0.00%, 24 घंटों में -0.16%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.94% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Love Bit (LB) मार्केट की जानकारी

No.4162

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 68.00K
$ 68.00K$ 68.00K

$ 118.44M
$ 118.44M$ 118.44M

0.00
0.00 0.00

210,000,000,000,000
210,000,000,000,000 210,000,000,000,000

210,000,000,000,000
210,000,000,000,000 210,000,000,000,000

0.00%

BSC

Love Bit का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 68.00K है. LB की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 210000000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 118.44M है.

Love Bit (LB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Love Bit के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00000000096-0.16%
30 दिन$ -0.000000619-52.33%
60 दिन$ -0.000000242-30.03%
90 दिन$ +0.000000044+8.46%
Love Bit के मूल्य में आज आया अंतर

आज LB में $ -0.00000000096 (-0.16%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Love Bit के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000000619 (-52.33%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Love Bit के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर LB में $ -0.000000242 (-30.03%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Love Bit के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.000000044 (+8.46%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Love Bit (LB) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Love Bit प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Love Bit (LB) क्या है

LoveBit is a memecoin designed to activate the Blockchain Ecosystem and ESG (Environment,Social,Governance).

Love Bit MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Love Bit निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- LB की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Love Bit के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Love Bit खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Love Bit प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Love Bit (LB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Love Bit (LB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Love Bit के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Love Bit प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Love Bit (LB) टोकन का अर्थशास्त्र

Love Bit (LB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Love Bit (LB) कैसे खरीदें

क्या आपको Love Bit कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Love Bit खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

LB लोकल करेंसी में

1 Love Bit(LB) से VND
0.01484166
1 Love Bit(LB) से AUD
A$0.00000085728
1 Love Bit(LB) से GBP
0.00000041736
1 Love Bit(LB) से EUR
0.0000004794
1 Love Bit(LB) से USD
$0.000000564
1 Love Bit(LB) से MYR
RM0.00000237444
1 Love Bit(LB) से TRY
0.00002320296
1 Love Bit(LB) से JPY
¥0.000082344
1 Love Bit(LB) से ARS
ARS$0.00075199812
1 Love Bit(LB) से RUB
0.00004539636
1 Love Bit(LB) से INR
0.00004945152
1 Love Bit(LB) से IDR
Rp0.00924590016
1 Love Bit(LB) से KRW
0.00078332832
1 Love Bit(LB) से PHP
0.00003221004
1 Love Bit(LB) से EGP
￡E.0.000027354
1 Love Bit(LB) से BRL
R$0.00000305124
1 Love Bit(LB) से CAD
C$0.00000077268
1 Love Bit(LB) से BDT
0.00006855984
1 Love Bit(LB) से NGN
0.00086635476
1 Love Bit(LB) से COP
$0.002274189
1 Love Bit(LB) से ZAR
R.0.00000999408
1 Love Bit(LB) से UAH
0.00002324244
1 Love Bit(LB) से VES
Bs0.000081216
1 Love Bit(LB) से CLP
$0.000545952
1 Love Bit(LB) से PKR
Rs0.00015986016
1 Love Bit(LB) से KZT
0.00030305976
1 Love Bit(LB) से THB
฿0.00001823412
1 Love Bit(LB) से TWD
NT$0.0000172302
1 Love Bit(LB) से AED
د.إ0.00000206988
1 Love Bit(LB) से CHF
Fr0.0000004512
1 Love Bit(LB) से HKD
HK$0.00000439356
1 Love Bit(LB) से AMD
֏0.00021551004
1 Love Bit(LB) से MAD
.د.م0.00000508164
1 Love Bit(LB) से MXN
$0.00001052424
1 Love Bit(LB) से SAR
ريال0.000002115
1 Love Bit(LB) से PLN
0.0000020586
1 Love Bit(LB) से RON
лв0.00000244776
1 Love Bit(LB) से SEK
kr0.00000535236
1 Love Bit(LB) से BGN
лв0.00000094188
1 Love Bit(LB) से HUF
Ft0.00019183332
1 Love Bit(LB) से CZK
0.00001186092
1 Love Bit(LB) से KWD
د.ك0.00000017202
1 Love Bit(LB) से ILS
0.00000187248
1 Love Bit(LB) से AOA
Kz0.00051412548
1 Love Bit(LB) से BHD
.د.ب0.000000212628
1 Love Bit(LB) से BMD
$0.000000564
1 Love Bit(LB) से DKK
kr0.0000036096
1 Love Bit(LB) से HNL
L0.00001475424
1 Love Bit(LB) से MUR
0.00002594964
1 Love Bit(LB) से NAD
$0.00000996024
1 Love Bit(LB) से NOK
kr0.00000567948
1 Love Bit(LB) से NZD
$0.00000095316
1 Love Bit(LB) से PAB
B/.0.000000564
1 Love Bit(LB) से PGK
K0.00000238572
1 Love Bit(LB) से QAR
ر.ق0.0000020586
1 Love Bit(LB) से RSD
дин.0.00005666508

Love Bit संसाधन

Love Bit को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Love Bit वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Love Bit

आज Love Bit (LB) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LB प्राइस 0.000000564 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LB से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.000000564 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Love Bit का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LB की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
LB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LB ने 0.000025455968072916 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LB ने 0.000000215404472948 USD की ATL प्राइस देखी.
LB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 68.00K USD है.
क्या LB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LB का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:20:26 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

