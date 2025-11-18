INFINIT मूल्य(IN)
आज INFINIT (IN) का लाइव मूल्य $ 0.07106 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.73% का बदलाव आया है. मौजूदा IN से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.07106 प्रति IN है.
$ 19.11M के मार्केट कैप के अनुसार INFINIT करेंसी की रैंक #769 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 268.94M IN है. पिछले 24 घंटों के दौरान, IN की ट्रेडिंग $ 0.06693 (निम्न) और $ 0.0747 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.330328543984695 और सबसे निम्न स्तर $ 0.053529767930225576 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में IN में पिछले एक घंटे में -1.04% और पिछले 7 दिनों में -21.76% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 80.12K तक पहुँच गया.
ETH
INFINIT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 19.11M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 80.12K है. IN की मार्केट में उपलब्ध राशि 268.94M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 71.06M है.
-1.04%
+1.73%
-21.76%
-21.76%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में INFINIT के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.0012084
|+1.73%
|30 दिन
|$ -0.07965
|-52.85%
|60 दिन
|$ +0.0025
|+3.64%
|90 दिन
|$ -0.0085
|-10.69%
आज IN में $ +0.0012084 (+1.73%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.07965 (-52.85%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर IN में $ +0.0025 (+3.64%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0085 (-10.69%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
INFINIT is an AI-powered DeFi intelligence protocol that enables anyone to discover, evaluate, and execute DeFi opportunities through intelligent agents and natural language interfaces. At its core, INFINIT powers the Agentic DeFi Economy — a decentralized, agent-based infrastructure where KOLs and DeFi experts can create and monetize strategies with their communities, while users can access and execute multi-step DeFi strategies in a single click. By combining AI agents, a prompt-based interface, and one-click DeFi execution into a single platform, INFINIT simplifies and democratizes access to DeFi for all.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
