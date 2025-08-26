IMT की अधिक जानकारी

Immortal Rising 2 लोगो

Immortal Rising 2 मूल्य(IMT)

1 IMT से USD लाइव प्राइस:

$0.005088
$0.005088$0.005088
0.00%1D
USD
Immortal Rising 2 (IMT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:45:27 (UTC+8)

Immortal Rising 2 (IMT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.005061
$ 0.005061$ 0.005061
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.005172
$ 0.005172$ 0.005172
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.005061
$ 0.005061$ 0.005061

$ 0.005172
$ 0.005172$ 0.005172

$ 0.016477465242599076
$ 0.016477465242599076$ 0.016477465242599076

$ 0.002325794475909858
$ 0.002325794475909858$ 0.002325794475909858

0.00%

0.00%

-13.66%

-13.66%

Immortal Rising 2 (IMT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.005082 है. पिछले 24 घंटों में, IMT ने $ 0.005061 के कम और $ 0.005172 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IMT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.016477465242599076 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.002325794475909858 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IMT में 0.00%, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Immortal Rising 2 (IMT) मार्केट की जानकारी

No.4605

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 58.41K
$ 58.41K$ 58.41K

$ 5.08M
$ 5.08M$ 5.08M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Immortal Rising 2 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 58.41K है. IMT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.08M है.

Immortal Rising 2 (IMT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Immortal Rising 2 के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 00.00%
30 दिन$ +0.00052+11.39%
60 दिन$ -0.001482-22.58%
90 दिन$ +0.000963+23.37%
Immortal Rising 2 के मूल्य में आज आया अंतर

आज IMT में $ 0 (0.00%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Immortal Rising 2 के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.00052 (+11.39%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Immortal Rising 2 के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर IMT में $ -0.001482 (-22.58%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Immortal Rising 2 के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.000963 (+23.37%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Immortal Rising 2 (IMT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Immortal Rising 2 प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Immortal Rising 2 (IMT) क्या है

Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3.

Immortal Rising 2 MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Immortal Rising 2 निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- IMT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Immortal Rising 2 के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Immortal Rising 2 खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Immortal Rising 2 प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Immortal Rising 2 (IMT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Immortal Rising 2 (IMT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Immortal Rising 2 के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Immortal Rising 2 प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Immortal Rising 2 (IMT) टोकन का अर्थशास्त्र

Immortal Rising 2 (IMT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IMT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Immortal Rising 2 (IMT) कैसे खरीदें

क्या आपको Immortal Rising 2 कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Immortal Rising 2 खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

IMT लोकल करेंसी में

1 Immortal Rising 2(IMT) से VND
133.73283
1 Immortal Rising 2(IMT) से AUD
A$0.00777546
1 Immortal Rising 2(IMT) से GBP
0.00376068
1 Immortal Rising 2(IMT) से EUR
0.0043197
1 Immortal Rising 2(IMT) से USD
$0.005082
1 Immortal Rising 2(IMT) से MYR
RM0.02139522
1 Immortal Rising 2(IMT) से TRY
0.20907348
1 Immortal Rising 2(IMT) से JPY
¥0.741972
1 Immortal Rising 2(IMT) से ARS
ARS$6.77598306
1 Immortal Rising 2(IMT) से RUB
0.40905018
1 Immortal Rising 2(IMT) से INR
0.4461996
1 Immortal Rising 2(IMT) से IDR
Rp83.31146208
1 Immortal Rising 2(IMT) से KRW
7.05828816
1 Immortal Rising 2(IMT) से PHP
0.28987728
1 Immortal Rising 2(IMT) से EGP
￡E.0.24642618
1 Immortal Rising 2(IMT) से BRL
R$0.02749362
1 Immortal Rising 2(IMT) से CAD
C$0.00696234
1 Immortal Rising 2(IMT) से BDT
0.61776792
1 Immortal Rising 2(IMT) से NGN
7.80640938
1 Immortal Rising 2(IMT) से COP
$20.4918945
1 Immortal Rising 2(IMT) से ZAR
R.0.09005304
1 Immortal Rising 2(IMT) से UAH
0.20942922
1 Immortal Rising 2(IMT) से VES
Bs0.731808
1 Immortal Rising 2(IMT) से CLP
$4.919376
1 Immortal Rising 2(IMT) से PKR
Rs1.44044208
1 Immortal Rising 2(IMT) से KZT
2.73076188
1 Immortal Rising 2(IMT) से THB
฿0.16445352
1 Immortal Rising 2(IMT) से TWD
NT$0.15515346
1 Immortal Rising 2(IMT) से AED
د.إ0.01865094
1 Immortal Rising 2(IMT) से CHF
Fr0.0040656
1 Immortal Rising 2(IMT) से HKD
HK$0.03958878
1 Immortal Rising 2(IMT) से AMD
֏1.94188302
1 Immortal Rising 2(IMT) से MAD
.د.م0.04578882
1 Immortal Rising 2(IMT) से MXN
$0.09483012
1 Immortal Rising 2(IMT) से SAR
ريال0.0190575
1 Immortal Rising 2(IMT) से PLN
0.0185493
1 Immortal Rising 2(IMT) से RON
лв0.02205588
1 Immortal Rising 2(IMT) से SEK
kr0.04822818
1 Immortal Rising 2(IMT) से BGN
лв0.00848694
1 Immortal Rising 2(IMT) से HUF
Ft1.72854066
1 Immortal Rising 2(IMT) से CZK
0.10687446
1 Immortal Rising 2(IMT) से KWD
د.ك0.00155001
1 Immortal Rising 2(IMT) से ILS
0.01692306
1 Immortal Rising 2(IMT) से AOA
Kz4.63259874
1 Immortal Rising 2(IMT) से BHD
.د.ب0.001915914
1 Immortal Rising 2(IMT) से BMD
$0.005082
1 Immortal Rising 2(IMT) से DKK
kr0.03247398
1 Immortal Rising 2(IMT) से HNL
L0.13294512
1 Immortal Rising 2(IMT) से MUR
0.23336544
1 Immortal Rising 2(IMT) से NAD
$0.08974812
1 Immortal Rising 2(IMT) से NOK
kr0.05122656
1 Immortal Rising 2(IMT) से NZD
$0.00858858
1 Immortal Rising 2(IMT) से PAB
B/.0.005082
1 Immortal Rising 2(IMT) से PGK
K0.02149686
1 Immortal Rising 2(IMT) से QAR
ر.ق0.0185493
1 Immortal Rising 2(IMT) से RSD
дин.0.51033444

Immortal Rising 2 संसाधन

Immortal Rising 2 को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Immortal Rising 2 वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Immortal Rising 2

आज Immortal Rising 2 (IMT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव IMT प्राइस 0.005082 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
IMT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
IMT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.005082 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Immortal Rising 2 का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
IMT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
IMT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
IMT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
IMT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
IMT ने 0.016477465242599076 USD की ATH प्राइस हासिल की.
IMT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
IMT ने 0.002325794475909858 USD की ATL प्राइस देखी.
IMT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
IMT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 58.41K USD है.
क्या IMT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष IMT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए IMT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:45:27 (UTC+8)

Immortal Rising 2 (IMT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

