Immortal Rising 2 (IMT) जानकारी Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3. आधिकारिक वेबसाइट: https://immortalrising2.com/ व्हाइटपेपर: https://docs.immortalrising2.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe2616122eD554bd693335E9143C47Df187a86EF3 अभी IMT खरीदें!

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 कुल आपूर्ति: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 5.02M $ 5.02M $ 5.02M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.0784 $ 0.0784 $ 0.0784 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.002325794475909858 $ 0.002325794475909858 $ 0.002325794475909858 मौजूदा प्राइस: $ 0.005022 $ 0.005022 $ 0.005022

Immortal Rising 2 (IMT) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Immortal Rising 2 (IMT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: IMT टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने IMT मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप IMT के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो IMT टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

IMT कैसे खरीदें क्या आप अपने पोर्टफ़ोलियो में Immortal Rising 2 (IMT) जोड़ने में रुचि रखते हैं? MEXC IMT खरीदने के लिए विभिन्न तरीकों का समर्थन करता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र और पीयर-टू-पीयर ट्रेडिंग शामिल हैं. चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या फिर प्रो हों, MEXC क्रिप्टो खरीद को आसान और सुरक्षित बनाता है. अब MEXC पर IMT कैसे खरीदें, यह सीखें!

Immortal Rising 2 (IMT) प्राइस हिस्ट्री IMT की प्राइस हिस्ट्री का विश्लेषण करने से यूज़र को पिछले मार्केट मूवमेंट्स, प्रमुख सपोर्ट/प्रतिरोध स्तरों और अस्थिरता पैटर्न को समझने में मदद मिलती है. चाहे आप अब तक का सबसे उच्च स्तर ट्रैक कर रहे हों या ट्रेंड की पहचान कर रहे हों, ऐतिहासिक डेटा प्राइस के अनुमान और तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. अभी IMT प्राइस हिस्ट्री एक्सप्लोर करें!

