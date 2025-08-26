ID की अधिक जानकारी

SPACE ID लोगो

SPACE ID मूल्य(ID)

$0.1783
-2.67%1D
USD
SPACE ID (ID) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:13:07 (UTC+8)

SPACE ID (ID) प्राइस की जानकारी (USD)

$ 0.1609
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.829245193291274
$ 0.1348710561542328
-0.23%

-2.67%

+13.86%

+13.86%

SPACE ID (ID) रियल-टाइम प्राइस $ 0.1782 है. पिछले 24 घंटों में, ID ने $ 0.1609 के कम और $ 0.199 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ID की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.829245193291274 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.1348710561542328 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ID में -0.23%, 24 घंटों में -2.67%, तथा पिछले 7 दिनों में +13.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

SPACE ID (ID) मार्केट की जानकारी

No.234

$ 195.98M
$ 9.23M
$ 356.40M
1.10B
2,000,000,000
1,995,195,090.733769
54.98%

ETH

SPACE ID का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 195.98M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 9.23M है. ID की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.10B है, कुल आपूर्ति 1995195090.733769 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 356.40M है.

SPACE ID (ID) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में SPACE ID के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.004891-2.67%
30 दिन$ +0.0023+1.30%
60 दिन$ +0.0212+13.50%
90 दिन$ +0.0076+4.45%
SPACE ID के मूल्य में आज आया अंतर

आज ID में $ -0.004891 (-2.67%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

SPACE ID के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0023 (+1.30%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

SPACE ID के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ID में $ +0.0212 (+13.50%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

SPACE ID के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0076 (+4.45%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

SPACE ID (ID) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब SPACE ID प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

SPACE ID (ID) क्या है

SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

SPACE ID MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके SPACE ID निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- ID की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- SPACE ID के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर SPACE ID खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

SPACE ID प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में SPACE ID (ID) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके SPACE ID (ID) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? SPACE ID के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब SPACE ID प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SPACE ID (ID) टोकन का अर्थशास्त्र

SPACE ID (ID) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ID टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

SPACE ID (ID) कैसे खरीदें

क्या आपको SPACE ID कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से SPACE ID खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

ID लोकल करेंसी में

SPACE ID संसाधन

SPACE ID को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक SPACE ID वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न SPACE ID

आज SPACE ID (ID) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ID प्राइस 0.1782 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ID से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ID से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.1782 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
SPACE ID का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ID के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 195.98M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ID की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ID की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.10B USD है.
ID की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ID ने 1.829245193291274 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ID का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ID ने 0.1348710561542328 USD की ATL प्राइस देखी.
ID का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ID के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 9.23M USD है.
क्या ID इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ID इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ID का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:13:07 (UTC+8)

SPACE ID (ID) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

