Defi App (HOME) क्या है

Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody.

Defi App MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Defi App निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.



इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:

- HOME की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.

- Defi App के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Defi App खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Defi App प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Defi App (HOME) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Defi App (HOME) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Defi App के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Defi App प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Defi App (HOME) टोकन का अर्थशास्त्र

Defi App (HOME) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HOME टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Defi App (HOME) कैसे खरीदें

क्या आपको Defi App कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Defi App खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

Defi App संसाधन

Defi App को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Defi App आज Defi App (HOME) का मूल्य कितना है? USD में लाइव HOME प्राइस 0.03783 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. HOME से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.03783 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए HOME से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Defi App का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? HOME के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 102.90M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. HOME की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? HOME की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.72B USD है. HOME की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? HOME ने 0.049096069815953707 USD की ATH प्राइस हासिल की. HOME का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? HOME ने 0.017889405692103334 USD की ATL प्राइस देखी. HOME का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? HOME के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 2.06M USD है. क्या HOME इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष HOME इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए HOME का प्राइस का अनुमान देखें.

