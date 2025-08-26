Holdstation (HOLDSTATION) रियल-टाइम प्राइस $ 1.314 है. पिछले 24 घंटों में, HOLDSTATION ने $ 1.3002 के कम और $ 1.355 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HOLDSTATION की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 7.56941235153372 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.5987876567755669 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HOLDSTATION में +0.30%, 24 घंटों में -1.56%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.97% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Holdstation (HOLDSTATION) मार्केट की जानकारी
No.3448
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 6.68K
$ 6.68K$ 6.68K
$ 39.42M
$ 39.42M$ 39.42M
0.00
0.00 0.00
30,000,000
30,000,000 30,000,000
BERACHAIN
Holdstation का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 6.68K है. HOLDSTATION की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 30000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 39.42M है.
Holdstation (HOLDSTATION) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Holdstation के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.020959
-1.56%
30 दिन
$ +0.306
+30.35%
60 दिन
$ +0.3557
+37.11%
90 दिन
$ +0.3147
+31.49%
Holdstation के मूल्य में आज आया अंतर
आज HOLDSTATION में $ -0.020959 (-1.56%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Holdstation के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.306 (+30.35%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Holdstation के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर HOLDSTATION में $ +0.3557 (+37.11%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Holdstation के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.3147 (+31.49%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery.
