GOAT Network का आज का लाइव मूल्य 0.09045 USD है.GOATED का मार्केट कैप 9,438,276.6 USD है. भारत में GOATED से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

GOATED की अधिक जानकारी

GOATED प्राइस की जानकारी

GOATED क्या है

GOATED व्हाइटपेपर

GOATED आधिकारिक वेबसाइट

GOATED टोकन का अर्थशास्त्र

GOATED प्राइस का पूर्वानुमान

GOATED हिस्ट्री

GOATED खरीदने की गाइड

GOATED-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

GOATED स्पॉट

GOATED USDT-M फ़्यूचर्स

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

GOAT Network लोगो

GOAT Network मूल्य(GOATED)

1 GOATED से USD लाइव प्राइस:

$0.09045
$0.09045
+3.40%1D
USD
GOAT Network (GOATED) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 13:59:36 (UTC+8)

GOAT Network का आज का मूल्य

आज GOAT Network (GOATED) का लाइव मूल्य $ 0.09045 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 3.40% का बदलाव आया है. मौजूदा GOATED से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.09045 प्रति GOATED है.

$ 9.44M के मार्केट कैप के अनुसार GOAT Network करेंसी की रैंक #1090 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 104.35M GOATED है. पिछले 24 घंटों के दौरान, GOATED की ट्रेडिंग $ 0.08347 (निम्न) और $ 0.09204 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.19772632791076053 और सबसे निम्न स्तर $ 0.052417385027545234 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में GOATED में पिछले एक घंटे में +1.83% और पिछले 7 दिनों में +0.22% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 95.48K तक पहुँच गया.

GOAT Network (GOATED) मार्केट की जानकारी

No.1090

$ 9.44M
$ 9.44M

$ 95.48K
$ 95.48K

$ 90.45M
$ 90.45M

104.35M
104.35M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

10.43%

BSC

GOAT Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.44M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 95.48K है. GOATED की मार्केट में उपलब्ध राशि 104.35M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 90.45M है.

GOAT Network की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.08347
$ 0.08347
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.09204
$ 0.09204
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.08347
$ 0.08347

$ 0.09204
$ 0.09204

$ 0.19772632791076053
$ 0.19772632791076053

$ 0.052417385027545234
$ 0.052417385027545234

+1.83%

+3.40%

+0.22%

+0.22%

GOAT Network (GOATED) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में GOAT Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0029742+3.40%
30 दिन$ +0.0176+24.15%
60 दिन$ +0.04045+80.90%
90 दिन$ +0.04045+80.90%
GOAT Network के मूल्य में आज आया अंतर

आज GOATED में $ +0.0029742 (+3.40%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

GOAT Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0176 (+24.15%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

GOAT Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर GOATED में $ +0.04045 (+80.90%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

GOAT Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.04045 (+80.90%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

GOAT Network (GOATED) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब GOAT Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

GOAT Network के लिए प्राइस पूर्वानुमान

GOAT Network (GOATED) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में GOATED का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
GOAT Network (GOATED) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, GOAT Network के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में GOAT Network की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए GOATED के प्राइस पूर्वानुमान के लिए GOAT Networkप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

भारत में GOAT Network कैसे खरीदें और निवेश करें

GOAT Network के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर GOATED की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, GOAT Network खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी GOAT Network (GOATED) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.

चरण 1

अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें

सबसे पहले, MEXC पर एक अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें. आप अपने फ़ोन नंबर या ईमेल ऐड्रेस का उपयोग करके MEXC की आधिकारिक वेबसाइट या MEXC ऐप पर यह कर सकते हैं.
चरण 2

अपने वॉलेट में USDT, USDC, या USDE जोड़ें

USDT, USDC और USDE, MEXC पर ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं. आप बैंक ट्रांसफ़र, OTC या P2P ट्रेडिंग के ज़रिए USDT, USDC या USDE खरीद सकते हैं.
चरण 3

स्पॉट ट्रेडिंग पेज पर जाएँ

MEXC वेबसाइट पर, टॉप बार पर स्पॉट पर क्लिक करें और अपने पसंदीदा टोकन खोजें.
चरण 4

अपने टोकन चुनें

104.35M से अधिक टोकन उपलब्ध होने के कारण, आप आसानी से Bitcoin, Ethereum और ट्रेंडिंग टोकन खरीद सकते हैं.
चरण 5

अपनी खरीदारी पूरी करें

टोकन की राशि या अपने स्थानीय करेंसी में समतुल्य राशि दर्ज करें. खरीदें पर क्लिक करें, और GOAT Network तुरंत आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा.
GOAT Network (GOATED) खरीदने का तरीका बताने वाली गाइड

आप GOAT Network के साथ क्या कर सकते हैं

GOAT Network का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं

MEXC पर अत्यंत कम फ़ीस के साथ ट्रेडिंग

MEXC पर GOAT Network (GOATED) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.

स्पॉट ट्रेडिंग फ़ीस:
--
मेकर
--
टेकर
फ़्यूचर्स ट्रेडिंग फ़ीस:
--
मेकर
--
टेकर

MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें

इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.

GOAT Network (GOATED) क्या है

GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

GOAT Network संसाधन

GOAT Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक GOAT Network वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न GOAT Network

2030 में 1 GOAT Network का मूल्य कितना होगा?
अगर GOAT Network 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. GOAT Network के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 13:59:36 (UTC+8)

GOAT Network (GOATED) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

चर्चित खबरें

Lyraxis एयरड्रॉप गाइड (2025): कैसे शामिल हों, दावा करें, और अपने $LYXIS इनामों को अधिकतम करें

November 18, 2025

2026 के लिए टॉप 3 विश्वसनीय ऑल्टकॉइन: निवेश की रणनीति और तुलना

November 13, 2025

बुल रन में इतने लोग अभी भी पैसा क्यों खो रहे हैं?

October 6, 2025
और देखें

GOAT Network के बारे में और जानें

GOATED USDT (फ़्यूचर्स ट्रेडिंग)

लीवरेज के साथ GOATED पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर GOATED USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.

MEXC पर GOAT Network (GOATED) मार्केट में ट्रेड करें

स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, GOAT Network का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.

पेयर
मूल्य
24 घं में आया बदलाव
24 घं का वॉल्यूम
GOATED/USDT
$0.09045
$0.09045
+3.44%
0.00% (USDT)

$0.00

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000000000000010338

$0.014792

$0.03479

$0.0632

$0.00002676

GOATED-से-USD कैलकुलेटर

राशि

GOATED
GOATED
USD
USD

1 GOATED = 0.09045 USD