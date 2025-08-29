GAME की अधिक जानकारी

SQUID MEME लोगो

SQUID MEME मूल्य(GAME)

1 GAME से USD लाइव प्राइस:

$24.7971
$24.7971$24.7971
+0.48%1D
USD
SQUID MEME (GAME) मूल्य का लाइव चार्ट
SQUID MEME (GAME) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 24.3576
$ 24.3576$ 24.3576
24 घंटे में न्यूनतम
$ 26.083
$ 26.083$ 26.083
24 घंटे में उच्चतम

$ 24.3576
$ 24.3576$ 24.3576

$ 26.083
$ 26.083$ 26.083

--
----

--
----

-0.09%

+0.48%

-4.85%

-4.85%

SQUID MEME (GAME) रियल-टाइम प्राइस $ 24.7679 है. पिछले 24 घंटों में, GAME ने $ 24.3576 के कम और $ 26.083 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GAME की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस -- है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस -- है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GAME में -0.09%, 24 घंटों में +0.48%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

SQUID MEME (GAME) मार्केट की जानकारी

--
----

$ 16.95K
$ 16.95K$ 16.95K

$ 11.29B
$ 11.29B$ 11.29B

--
----

456,000,000
456,000,000 456,000,000

TONCOIN

SQUID MEME का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 16.95K है. GAME की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 456000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.29B है.

SQUID MEME (GAME) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में SQUID MEME के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.118457+0.48%
30 दिन$ -5.4771-18.11%
60 दिन$ +24.6429+19,714.32%
90 दिन$ +24.6429+19,714.32%
SQUID MEME के मूल्य में आज आया अंतर

आज GAME में $ +0.118457 (+0.48%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

SQUID MEME के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -5.4771 (-18.11%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

SQUID MEME के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर GAME में $ +24.6429 (+19,714.32%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

SQUID MEME के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +24.6429 (+19,714.32%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

SQUID MEME (GAME) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब SQUID MEME प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

SQUID MEME (GAME) क्या है

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

SQUID MEME MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके SQUID MEME निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- GAME की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- SQUID MEME के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर SQUID MEME खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

SQUID MEME प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में SQUID MEME (GAME) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके SQUID MEME (GAME) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? SQUID MEME के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब SQUID MEME प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SQUID MEME (GAME) टोकन का अर्थशास्त्र

SQUID MEME (GAME) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GAME टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

SQUID MEME (GAME) कैसे खरीदें

क्या आपको SQUID MEME कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से SQUID MEME खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

GAME लोकल करेंसी में

1 SQUID MEME(GAME) से VND
651,767.2885
1 SQUID MEME(GAME) से AUD
A$37.647208
1 SQUID MEME(GAME) से GBP
18.328246
1 SQUID MEME(GAME) से EUR
21.052715
1 SQUID MEME(GAME) से USD
$24.7679
1 SQUID MEME(GAME) से MYR
RM104.520538
1 SQUID MEME(GAME) से TRY
1,017.713011
1 SQUID MEME(GAME) से JPY
¥3,640.8813
1 SQUID MEME(GAME) से ARS
ARS$33,245.456812
1 SQUID MEME(GAME) से RUB
1,978.707531
1 SQUID MEME(GAME) से INR
2,183.538064
1 SQUID MEME(GAME) से IDR
Rp406,031.082576
1 SQUID MEME(GAME) से KRW
34,399.640952
1 SQUID MEME(GAME) से PHP
1,413.751732
1 SQUID MEME(GAME) से EGP
￡E.1,202.976903
1 SQUID MEME(GAME) से BRL
R$134.489697
1 SQUID MEME(GAME) से CAD
C$33.932023
1 SQUID MEME(GAME) से BDT
3,012.271998
1 SQUID MEME(GAME) से NGN
38,104.423434
1 SQUID MEME(GAME) से COP
$99,469.372474
1 SQUID MEME(GAME) से ZAR
R.437.153435
1 SQUID MEME(GAME) से UAH
1,024.895702
1 SQUID MEME(GAME) से VES
Bs3,616.1134
1 SQUID MEME(GAME) से CLP
$23,925.7914
1 SQUID MEME(GAME) से PKR
Rs6,978.603504
1 SQUID MEME(GAME) से KZT
13,344.696841
1 SQUID MEME(GAME) से THB
฿798.269417
1 SQUID MEME(GAME) से TWD
NT$757.154703
1 SQUID MEME(GAME) से AED
د.إ90.898193
1 SQUID MEME(GAME) से CHF
Fr19.81432
1 SQUID MEME(GAME) से HKD
HK$192.941941
1 SQUID MEME(GAME) से AMD
֏9,474.960145
1 SQUID MEME(GAME) से MAD
.د.م223.654137
1 SQUID MEME(GAME) से MXN
$461.921335
1 SQUID MEME(GAME) से SAR
ريال92.879625
1 SQUID MEME(GAME) से PLN
90.155156
1 SQUID MEME(GAME) से RON
лв107.492686
1 SQUID MEME(GAME) से SEK
kr234.304334
1 SQUID MEME(GAME) से BGN
лв41.362393
1 SQUID MEME(GAME) से HUF
Ft8,404.243828
1 SQUID MEME(GAME) से CZK
518.144468
1 SQUID MEME(GAME) से KWD
د.ك7.5542095
1 SQUID MEME(GAME) से ILS
82.724786
1 SQUID MEME(GAME) से AOA
Kz22,702.009461
1 SQUID MEME(GAME) से BHD
.د.ب9.3127304
1 SQUID MEME(GAME) से BMD
$24.7679
1 SQUID MEME(GAME) से DKK
kr158.019202
1 SQUID MEME(GAME) से HNL
L654.120239
1 SQUID MEME(GAME) से MUR
1,136.84661
1 SQUID MEME(GAME) से NAD
$436.905756
1 SQUID MEME(GAME) से NOK
kr248.917395
1 SQUID MEME(GAME) से NZD
$41.857751
1 SQUID MEME(GAME) से PAB
B/.24.7679
1 SQUID MEME(GAME) से PGK
K102.539106
1 SQUID MEME(GAME) से QAR
ر.ق90.155156
1 SQUID MEME(GAME) से RSD
дин.2,484.715728

SQUID MEME संसाधन

SQUID MEME को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक SQUID MEME वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न SQUID MEME

आज SQUID MEME (GAME) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GAME प्राइस 24.7679 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GAME से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GAME से USD की मौजूदा प्राइस $ 24.7679 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
SQUID MEME का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GAME के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GAME की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GAME की मार्केट में उपलब्ध राशि -- USD है.
GAME की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GAME ने -- USD की ATH प्राइस हासिल की.
GAME का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GAME ने -- USD की ATL प्राइस देखी.
GAME का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GAME के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 16.95K USD है.
क्या GAME इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GAME इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GAME का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

