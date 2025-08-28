Helium Network Token (HNT) क्या है

Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

Helium Network Token प्राइस का अनुमान (USD)

Helium Network Token (HNT) टोकन का अर्थशास्त्र

Helium Network Token (HNT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HNT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Helium Network Token (HNT) कैसे खरीदें

क्या आपको Helium Network Token कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Helium Network Token खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

HNT लोकल करेंसी में

Helium Network Token संसाधन

Helium Network Token को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Helium Network Token आज Helium Network Token (HNT) का मूल्य कितना है? USD में लाइव HNT प्राइस 2.6 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. HNT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 2.6 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए HNT से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Helium Network Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? HNT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 483.68M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. HNT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? HNT की मार्केट में उपलब्ध राशि 186.03M USD है. HNT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? HNT ने 55.218178738443264 USD की ATH प्राइस हासिल की. HNT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? HNT ने 0.253390913127 USD की ATL प्राइस देखी. HNT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? HNT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 946.10K USD है. क्या HNT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष HNT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए HNT का प्राइस का अनुमान देखें.

Helium Network Token (HNT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

