Helium Network Token (HNT) प्राइस की जानकारी (USD)
24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 2.6
$ 2.6
24 घंटे में न्यूनतम
$ 2.708
$ 2.708
24 घंटे में उच्चतम
$ 2.6
$ 2.6
$ 2.708
$ 2.708
$ 55.218178738443264
$ 55.218178738443264
$ 0.253390913127
$ 0.253390913127
-2.15%
-1.99%
+0.23%
+0.23%
Helium Network Token (HNT) रियल-टाइम प्राइस $ 2.6 है. पिछले 24 घंटों में, HNT ने $ 2.6 के कम और $ 2.708 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HNT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 55.218178738443264 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.253390913127 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HNT में -2.15%, 24 घंटों में -1.99%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Helium Network Token (HNT) मार्केट की जानकारी
No.115
$ 483.68M
$ 483.68M
$ 946.10K
$ 946.10K
$ 579.80M
$ 579.80M
186.03M
186.03M
223,000,000
223,000,000
186,032,056.00779015
186,032,056.00779015
83.42%
0.01%
SOL
Helium Network Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 483.68M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 946.10K है. HNT की मार्केट में उपलब्ध राशि 186.03M है, कुल आपूर्ति 186032056.00779015 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 579.80M है.
Helium Network Token (HNT) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Helium Network Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.05279
-1.99%
30 दिन
$ -0.552
-17.52%
60 दिन
$ +0.288
+12.45%
90 दिन
$ -0.601
-18.78%
Helium Network Token के मूल्य में आज आया अंतर
आज HNT में $ -0.05279 (-1.99%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Helium Network Token के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.552 (-17.52%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Helium Network Token के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर HNT में $ +0.288 (+12.45%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Helium Network Token के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.601 (-18.78%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Helium Network Token (HNT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.
Helium Network Token प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Helium Network Token (HNT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Helium Network Token (HNT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Helium Network Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Helium Network Token (HNT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HNT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Helium Network Token (HNT) कैसे खरीदें
