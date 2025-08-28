HNT की अधिक जानकारी

HNT प्राइस की जानकारी

HNT व्हाइटपेपर

HNT आधिकारिक वेबसाइट

HNT टोकन का अर्थशास्त्र

HNT प्राइस का पूर्वानुमान

HNT हिस्ट्री

HNT खरीदने की गाइड

HNT-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

HNT स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Helium Network Token लोगो

Helium Network Token मूल्य(HNT)

1 HNT से USD लाइव प्राइस:

$2.6
$2.6$2.6
-1.99%1D
USD
Helium Network Token (HNT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:59:27 (UTC+8)

Helium Network Token (HNT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 2.6
$ 2.6$ 2.6
24 घंटे में न्यूनतम
$ 2.708
$ 2.708$ 2.708
24 घंटे में उच्चतम

$ 2.6
$ 2.6$ 2.6

$ 2.708
$ 2.708$ 2.708

$ 55.218178738443264
$ 55.218178738443264$ 55.218178738443264

$ 0.253390913127
$ 0.253390913127$ 0.253390913127

-2.15%

-1.99%

+0.23%

+0.23%

Helium Network Token (HNT) रियल-टाइम प्राइस $ 2.6 है. पिछले 24 घंटों में, HNT ने $ 2.6 के कम और $ 2.708 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HNT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 55.218178738443264 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.253390913127 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HNT में -2.15%, 24 घंटों में -1.99%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Helium Network Token (HNT) मार्केट की जानकारी

No.115

$ 483.68M
$ 483.68M$ 483.68M

$ 946.10K
$ 946.10K$ 946.10K

$ 579.80M
$ 579.80M$ 579.80M

186.03M
186.03M 186.03M

223,000,000
223,000,000 223,000,000

186,032,056.00779015
186,032,056.00779015 186,032,056.00779015

83.42%

0.01%

SOL

Helium Network Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 483.68M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 946.10K है. HNT की मार्केट में उपलब्ध राशि 186.03M है, कुल आपूर्ति 186032056.00779015 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 579.80M है.

Helium Network Token (HNT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Helium Network Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.05279-1.99%
30 दिन$ -0.552-17.52%
60 दिन$ +0.288+12.45%
90 दिन$ -0.601-18.78%
Helium Network Token के मूल्य में आज आया अंतर

आज HNT में $ -0.05279 (-1.99%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Helium Network Token के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.552 (-17.52%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Helium Network Token के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर HNT में $ +0.288 (+12.45%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Helium Network Token के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.601 (-18.78%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Helium Network Token (HNT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Helium Network Token प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Helium Network Token (HNT) क्या है

Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

Helium Network Token MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Helium Network Token निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- HNT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Helium Network Token के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Helium Network Token खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Helium Network Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Helium Network Token (HNT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Helium Network Token (HNT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Helium Network Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Helium Network Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Helium Network Token (HNT) टोकन का अर्थशास्त्र

Helium Network Token (HNT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HNT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Helium Network Token (HNT) कैसे खरीदें

क्या आपको Helium Network Token कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Helium Network Token खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

HNT लोकल करेंसी में

1 Helium Network Token(HNT) से VND
68,419
1 Helium Network Token(HNT) से AUD
A$3.978
1 Helium Network Token(HNT) से GBP
1.924
1 Helium Network Token(HNT) से EUR
2.21
1 Helium Network Token(HNT) से USD
$2.6
1 Helium Network Token(HNT) से MYR
RM10.972
1 Helium Network Token(HNT) से TRY
106.99
1 Helium Network Token(HNT) से JPY
¥382.2
1 Helium Network Token(HNT) से ARS
ARS$3,466.658
1 Helium Network Token(HNT) से RUB
209.04
1 Helium Network Token(HNT) से INR
228.618
1 Helium Network Token(HNT) से IDR
Rp42,622.944
1 Helium Network Token(HNT) से KRW
3,616.132
1 Helium Network Token(HNT) से PHP
148.59
1 Helium Network Token(HNT) से EGP
￡E.126.282
1 Helium Network Token(HNT) से BRL
R$14.066
1 Helium Network Token(HNT) से CAD
C$3.562
1 Helium Network Token(HNT) से BDT
316.056
1 Helium Network Token(HNT) से NGN
3,993.834
1 Helium Network Token(HNT) से COP
$10,483.85
1 Helium Network Token(HNT) से ZAR
R.46.124
1 Helium Network Token(HNT) से UAH
107.146
1 Helium Network Token(HNT) से VES
Bs374.4
1 Helium Network Token(HNT) से CLP
$2,516.8
1 Helium Network Token(HNT) से PKR
Rs736.944
1 Helium Network Token(HNT) से KZT
1,397.084
1 Helium Network Token(HNT) से THB
฿84.162
1 Helium Network Token(HNT) से TWD
NT$79.456
1 Helium Network Token(HNT) से AED
د.إ9.542
1 Helium Network Token(HNT) से CHF
Fr2.08
1 Helium Network Token(HNT) से HKD
HK$20.254
1 Helium Network Token(HNT) से AMD
֏993.486
1 Helium Network Token(HNT) से MAD
.د.م23.426
1 Helium Network Token(HNT) से MXN
$48.568
1 Helium Network Token(HNT) से SAR
ريال9.75
1 Helium Network Token(HNT) से PLN
9.49
1 Helium Network Token(HNT) से RON
лв11.284
1 Helium Network Token(HNT) से SEK
kr24.648
1 Helium Network Token(HNT) से BGN
лв4.342
1 Helium Network Token(HNT) से HUF
Ft884.338
1 Helium Network Token(HNT) से CZK
54.626
1 Helium Network Token(HNT) से KWD
د.ك0.793
1 Helium Network Token(HNT) से ILS
8.632
1 Helium Network Token(HNT) से AOA
Kz2,370.082
1 Helium Network Token(HNT) से BHD
.د.ب0.9802
1 Helium Network Token(HNT) से BMD
$2.6
1 Helium Network Token(HNT) से DKK
kr16.614
1 Helium Network Token(HNT) से HNL
L68.016
1 Helium Network Token(HNT) से MUR
119.392
1 Helium Network Token(HNT) से NAD
$45.916
1 Helium Network Token(HNT) से NOK
kr26.13
1 Helium Network Token(HNT) से NZD
$4.394
1 Helium Network Token(HNT) से PAB
B/.2.6
1 Helium Network Token(HNT) से PGK
K10.998
1 Helium Network Token(HNT) से QAR
ر.ق9.49
1 Helium Network Token(HNT) से RSD
дин.261.118

Helium Network Token संसाधन

Helium Network Token को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Helium Network Token वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Helium Network Token

आज Helium Network Token (HNT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव HNT प्राइस 2.6 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
HNT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
HNT से USD की मौजूदा प्राइस $ 2.6 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Helium Network Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
HNT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 483.68M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
HNT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
HNT की मार्केट में उपलब्ध राशि 186.03M USD है.
HNT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
HNT ने 55.218178738443264 USD की ATH प्राइस हासिल की.
HNT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
HNT ने 0.253390913127 USD की ATL प्राइस देखी.
HNT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
HNT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 946.10K USD है.
क्या HNT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष HNT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए HNT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:59:27 (UTC+8)

Helium Network Token (HNT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

What Is Reservoir (DAM)? A Next-Generation Protocol Addressing the Five Core Challenges of Stablecoins

Reservoir is a decentralized stablecoin protocol built on Ethereum and extended to multiple mainstream networks. It offers rUSD (stablecoin), srUSD/wsrUSD (yield-bearing assets), trUSD (term yield assets), as well as a permissionless lending market. Through a multi-collateral framework and the integration of real-world assets (RWA), Reservoir aims to address the five challenges of stablecoins: decentralization, stability, capital efficiency, scalability, and utility.

August 28, 2025

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

HNT-से-USD कैलकुलेटर

राशि

HNT
HNT
USD
USD

1 HNT = 2.6 USD

HNT ट्रेड करें

HNTUSDT
$2.6
$2.6$2.6
-1.92%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस