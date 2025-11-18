Griffin AI मूल्य(GAIN)
आज Griffin AI (GAIN) का लाइव मूल्य $ 0.007954 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.07% का बदलाव आया है. मौजूदा GAIN से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.007954 प्रति GAIN है.
-- के मार्केट कैप के अनुसार Griffin AI करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- GAIN है. पिछले 24 घंटों के दौरान, GAIN की ट्रेडिंग $ 0.007851 (निम्न) और $ 0.008723 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में GAIN में पिछले एक घंटे में -3.80% और पिछले 7 दिनों में -43.88% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 34.72K तक पहुँच गया.
BSC
Griffin AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 34.72K है. GAIN की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.95M है.
-3.80%
-0.06%
-43.88%
-43.88%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Griffin AI के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00000557
|-0.06%
|30 दिन
|$ -0.002076
|-20.70%
|60 दिन
|$ -0.012046
|-60.23%
|90 दिन
|$ -0.012046
|-60.23%
आज GAIN में $ -0.00000557 (-0.06%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.002076 (-20.70%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर GAIN में $ -0.012046 (-60.23%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.012046 (-60.23%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Griffin AI (GAIN) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Griffin AI प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Griffin AI के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.
राशि
1 GAIN = 0.007953 USD