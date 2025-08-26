FTT की अधिक जानकारी

FTT प्राइस की जानकारी

FTT व्हाइटपेपर

FTT टोकन का अर्थशास्त्र

FTT प्राइस का पूर्वानुमान

FTT हिस्ट्री

FTT खरीदने की गाइड

FTT-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

FTT स्पॉट

FTT USDT-M फ़्यूचर्स

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

FTX Token लोगो

FTX Token मूल्य(FTT)

1 FTT से USD लाइव प्राइस:

$0.8632
$0.8632$0.8632
+0.08%1D
USD
FTX Token (FTT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:29:57 (UTC+8)

FTX Token (FTT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.8546
$ 0.8546$ 0.8546
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.8781
$ 0.8781$ 0.8781
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.8546
$ 0.8546$ 0.8546

$ 0.8781
$ 0.8781$ 0.8781

$ 85.0168524
$ 85.0168524$ 85.0168524

$ 0.6988230808940652
$ 0.6988230808940652$ 0.6988230808940652

+0.29%

+0.08%

-8.56%

-8.56%

FTX Token (FTT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.8632 है. पिछले 24 घंटों में, FTT ने $ 0.8546 के कम और $ 0.8781 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FTT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 85.0168524 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.6988230808940652 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FTT में +0.29%, 24 घंटों में +0.08%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.56% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

FTX Token (FTT) मार्केट की जानकारी

No.167

$ 283.90M
$ 283.90M$ 283.90M

$ 290.28K
$ 290.28K$ 290.28K

$ 283.90M
$ 283.90M$ 283.90M

328.90M
328.90M 328.90M

328,895,103.813207
328,895,103.813207 328,895,103.813207

0.01%

ETH

FTX Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 283.90M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 290.28K है. FTT की मार्केट में उपलब्ध राशि 328.90M है, कुल आपूर्ति 328895103.813207 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 283.90M है.

FTX Token (FTT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में FTX Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00069+0.08%
30 दिन$ -0.031-3.47%
60 दिन$ +0.0713+9.00%
90 दिन$ -0.2354-21.43%
FTX Token के मूल्य में आज आया अंतर

आज FTT में $ +0.00069 (+0.08%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

FTX Token के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.031 (-3.47%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

FTX Token के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर FTT में $ +0.0713 (+9.00%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

FTX Token के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.2354 (-21.43%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

FTX Token (FTT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब FTX Token प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

FTX Token (FTT) क्या है

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

FTX Token MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके FTX Token निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- FTT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- FTX Token के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर FTX Token खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

FTX Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में FTX Token (FTT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके FTX Token (FTT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? FTX Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब FTX Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FTX Token (FTT) टोकन का अर्थशास्त्र

FTX Token (FTT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FTT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

FTX Token (FTT) कैसे खरीदें

क्या आपको FTX Token कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से FTX Token खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

FTT लोकल करेंसी में

1 FTX Token(FTT) से VND
22,715.108
1 FTX Token(FTT) से AUD
A$1.312064
1 FTX Token(FTT) से GBP
0.638768
1 FTX Token(FTT) से EUR
0.73372
1 FTX Token(FTT) से USD
$0.8632
1 FTX Token(FTT) से MYR
RM3.634072
1 FTX Token(FTT) से TRY
35.512048
1 FTX Token(FTT) से JPY
¥126.8904
1 FTX Token(FTT) से ARS
ARS$1,150.930456
1 FTX Token(FTT) से RUB
69.478968
1 FTX Token(FTT) से INR
75.737168
1 FTX Token(FTT) से IDR
Rp14,150.817408
1 FTX Token(FTT) से KRW
1,198.881216
1 FTX Token(FTT) से PHP
49.24556
1 FTX Token(FTT) से EGP
￡E.41.856568
1 FTX Token(FTT) से BRL
R$4.669912
1 FTX Token(FTT) से CAD
C$1.182584
1 FTX Token(FTT) से BDT
104.930592
1 FTX Token(FTT) से NGN
1,325.952888
1 FTX Token(FTT) से COP
$3,480.6382
1 FTX Token(FTT) से ZAR
R.15.295904
1 FTX Token(FTT) से UAH
35.572472
1 FTX Token(FTT) से VES
Bs124.3008
1 FTX Token(FTT) से CLP
$835.5776
1 FTX Token(FTT) से PKR
Rs244.665408
1 FTX Token(FTT) से KZT
463.831888
1 FTX Token(FTT) से THB
฿27.915888
1 FTX Token(FTT) से TWD
NT$26.353496
1 FTX Token(FTT) से AED
د.إ3.167944
1 FTX Token(FTT) से CHF
Fr0.69056
1 FTX Token(FTT) से HKD
HK$6.724328
1 FTX Token(FTT) से AMD
֏329.837352
1 FTX Token(FTT) से MAD
.د.م7.777432
1 FTX Token(FTT) से MXN
$16.115944
1 FTX Token(FTT) से SAR
ريال3.237
1 FTX Token(FTT) से PLN
3.15068
1 FTX Token(FTT) से RON
лв3.746288
1 FTX Token(FTT) से SEK
kr8.191768
1 FTX Token(FTT) से BGN
лв1.441544
1 FTX Token(FTT) से HUF
Ft293.600216
1 FTX Token(FTT) से CZK
18.153096
1 FTX Token(FTT) से KWD
د.ك0.263276
1 FTX Token(FTT) से ILS
2.865824
1 FTX Token(FTT) से AOA
Kz786.867224
1 FTX Token(FTT) से BHD
.د.ب0.3245632
1 FTX Token(FTT) से BMD
$0.8632
1 FTX Token(FTT) से DKK
kr5.52448
1 FTX Token(FTT) से HNL
L22.581312
1 FTX Token(FTT) से MUR
39.741728
1 FTX Token(FTT) से NAD
$15.244112
1 FTX Token(FTT) से NOK
kr8.692424
1 FTX Token(FTT) से NZD
$1.458808
1 FTX Token(FTT) से PAB
B/.0.8632
1 FTX Token(FTT) से PGK
K3.651336
1 FTX Token(FTT) से QAR
ر.ق3.15068
1 FTX Token(FTT) से RSD
дин.86.70844

FTX Token संसाधन

FTX Token को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न FTX Token

आज FTX Token (FTT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FTT प्राइस 0.8632 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FTT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FTT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.8632 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
FTX Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FTT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 283.90M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FTT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FTT की मार्केट में उपलब्ध राशि 328.90M USD है.
FTT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FTT ने 85.0168524 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FTT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FTT ने 0.6988230808940652 USD की ATL प्राइस देखी.
FTT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FTT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 290.28K USD है.
क्या FTT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FTT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FTT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:29:57 (UTC+8)

FTX Token (FTT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025

तेज़ गाइड: MEXC पर SOMI के प्री-मार्केट परपेचुअल ट्रेडिंग कैसे करें

Somnia एक उभरता हुआ उच्च प्रदर्शन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जो अपने मिलियन TPS और मेटावर्स इकोसिस्टम के समर्थन के साथ हाल ही में काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसके मूल टोकन SOMI ने MEXC प्लेटफॉर्म पर प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सबसे पहले व्यापार करना शुरू कर दिया है। यह लेख आपको Somnia प्रोजेक्ट की प्रमुखताओं, प्री-मार्केट परपेचुअल के तंत्र, और SOMIUSDT के व्यापार में तेजी से भाग लेने के तरीके के बारे में जानकारी देगा।

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

FTT-से-USD कैलकुलेटर

राशि

FTT
FTT
USD
USD

1 FTT = 0.8632 USD

FTT ट्रेड करें

FTTUSDC
$0.8639
$0.8639$0.8639
-0.01%
FTTUSDT
$0.8632
$0.8632$0.8632
+0.09%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस