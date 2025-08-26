Fruits (FRTS) रियल-टाइम प्राइस $ 0.000006101 है. पिछले 24 घंटों में, FRTS ने $ 0.000006066 के कम और $ 0.000006205 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FRTS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.410797738292488 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000000038078397116 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FRTS में -1.49%, 24 घंटों में -0.58%, तथा पिछले 7 दिनों में +12.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Fruits (FRTS) मार्केट की जानकारी
Fruits का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 128.53K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 21.12K है. FRTS की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.07B है, कुल आपूर्ति 100000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 610.10K है.
Fruits (FRTS) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Fruits के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.00000003559
-0.58%
30 दिन
$ -0.000004747
-43.76%
60 दिन
$ -0.000001037
-14.53%
90 दिन
$ -0.0000008
-11.60%
Fruits के मूल्य में आज आया अंतर
आज FRTS में $ -0.00000003559 (-0.58%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Fruits के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000004747 (-43.76%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Fruits के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर FRTS में $ -0.000001037 (-14.53%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Fruits के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0000008 (-11.60%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Fruits (FRTS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
The Fruits Eco-Blockchain Project uses a PoC (Proof-of-Capacity) algorithm to create an eco-friendly and sustainable economy that is open to everyone. It performs a sustainable economic cycle with extremely low power consumption, high security, and no transaction fees. Our economic cycle created by such PoC provides a unique blockchain economy that aims to revitalize global charity.
Fruits प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Fruits (FRTS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Fruits (FRTS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Fruits के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Fruits (FRTS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FRTS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
