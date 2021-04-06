FIO

नामFIO

रैंकNo.1007

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)%0,45

बाज़ार में उपलब्ध राशि818.532.426,0631845

अधिकतम आपूर्ति1.000.000.000

कुल आपूर्ति839.242.769,7719939

सर्कुलेशन रेट0.8185%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.56914028,2021-04-06

सबसे कम कीमत0.01074395967351126,2025-04-07

पब्लिक ब्लॉकचेनFIONEW

परिचयFIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.