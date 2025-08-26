FARM की अधिक जानकारी

1 FARM से USD लाइव प्राइस:

$29.41
$29.41
+0.96%1D
USD
Harvest Finance (FARM) मूल्य का लाइव चार्ट
Harvest Finance (FARM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 28.72
$ 28.72$ 28.72
24 घंटे में न्यूनतम
$ 29.82
$ 29.82$ 29.82
24 घंटे में उच्चतम

$ 28.72
$ 28.72$ 28.72

$ 29.82
$ 29.82$ 29.82

$ 660.109464612
$ 660.109464612$ 660.109464612

$ 20.47768873365183
$ 20.47768873365183$ 20.47768873365183

+0.27%

+0.96%

+0.06%

+0.06%

Harvest Finance (FARM) रियल-टाइम प्राइस $ 29.41 है. पिछले 24 घंटों में, FARM ने $ 28.72 के कम और $ 29.82 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FARM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 660.109464612 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 20.47768873365183 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FARM में +0.27%, 24 घंटों में +0.96%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Harvest Finance (FARM) मार्केट की जानकारी

No.898

$ 19.77M
$ 19.77M$ 19.77M

$ 115.81K
$ 115.81K$ 115.81K

$ 20.31M
$ 20.31M$ 20.31M

672.18K
672.18K 672.18K

690,420
690,420 690,420

ETH

Harvest Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 19.77M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 115.81K है. FARM की मार्केट में उपलब्ध राशि 672.18K है, कुल आपूर्ति 690420 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 20.31M है.

Harvest Finance (FARM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Harvest Finance के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.2797+0.96%
30 दिन$ -0.04-0.14%
60 दिन$ +3.97+15.60%
90 दिन$ -1.93-6.16%
Harvest Finance के मूल्य में आज आया अंतर

आज FARM में $ +0.2797 (+0.96%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Harvest Finance के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.04 (-0.14%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Harvest Finance के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर FARM में $ +3.97 (+15.60%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Harvest Finance के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -1.93 (-6.16%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Harvest Finance (FARM) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Harvest Finance प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Harvest Finance (FARM) क्या है

Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.

Harvest Finance MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Harvest Finance निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- FARM की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Harvest Finance के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Harvest Finance खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Harvest Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Harvest Finance (FARM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Harvest Finance (FARM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Harvest Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Harvest Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Harvest Finance (FARM) टोकन का अर्थशास्त्र

Harvest Finance (FARM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FARM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Harvest Finance (FARM) कैसे खरीदें

क्या आपको Harvest Finance कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Harvest Finance खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

FARM लोकल करेंसी में

1 Harvest Finance(FARM) से VND
773,924.15
1 Harvest Finance(FARM) से AUD
A$44.7032
1 Harvest Finance(FARM) से GBP
21.7634
1 Harvest Finance(FARM) से EUR
24.9985
1 Harvest Finance(FARM) से USD
$29.41
1 Harvest Finance(FARM) से MYR
RM123.8161
1 Harvest Finance(FARM) से TRY
1,209.9274
1 Harvest Finance(FARM) से JPY
¥4,323.27
1 Harvest Finance(FARM) से ARS
ARS$39,213.2353
1 Harvest Finance(FARM) से RUB
2,367.2109
1 Harvest Finance(FARM) से INR
2,580.4334
1 Harvest Finance(FARM) से IDR
Rp482,131.0704
1 Harvest Finance(FARM) से KRW
40,846.9608
1 Harvest Finance(FARM) से PHP
1,677.8405
1 Harvest Finance(FARM) से EGP
￡E.1,426.0909
1 Harvest Finance(FARM) से BRL
R$159.1081
1 Harvest Finance(FARM) से CAD
C$40.2917
1 Harvest Finance(FARM) से BDT
3,575.0796
1 Harvest Finance(FARM) से NGN
45,176.4069
1 Harvest Finance(FARM) से COP
$118,588.4725
1 Harvest Finance(FARM) से ZAR
R.521.1452
1 Harvest Finance(FARM) से UAH
1,211.9861
1 Harvest Finance(FARM) से VES
Bs4,235.04
1 Harvest Finance(FARM) से CLP
$28,468.88
1 Harvest Finance(FARM) से PKR
Rs8,335.9704
1 Harvest Finance(FARM) से KZT
15,803.1694
1 Harvest Finance(FARM) से THB
฿951.1194
1 Harvest Finance(FARM) से TWD
NT$897.8873
1 Harvest Finance(FARM) से AED
د.إ107.9347
1 Harvest Finance(FARM) से CHF
Fr23.528
1 Harvest Finance(FARM) से HKD
HK$229.1039
1 Harvest Finance(FARM) से AMD
֏11,237.8551
1 Harvest Finance(FARM) से MAD
.د.م264.9841
1 Harvest Finance(FARM) से MXN
$549.0847
1 Harvest Finance(FARM) से SAR
ريال110.2875
1 Harvest Finance(FARM) से PLN
107.3465
1 Harvest Finance(FARM) से RON
лв127.6394
1 Harvest Finance(FARM) से SEK
kr279.1009
1 Harvest Finance(FARM) से BGN
лв49.1147
1 Harvest Finance(FARM) से HUF
Ft10,003.2233
1 Harvest Finance(FARM) से CZK
618.4923
1 Harvest Finance(FARM) से KWD
د.ك8.97005
1 Harvest Finance(FARM) से ILS
97.6412
1 Harvest Finance(FARM) से AOA
Kz26,809.2737
1 Harvest Finance(FARM) से BHD
.د.ب11.05816
1 Harvest Finance(FARM) से BMD
$29.41
1 Harvest Finance(FARM) से DKK
kr188.224
1 Harvest Finance(FARM) से HNL
L769.3656
1 Harvest Finance(FARM) से MUR
1,354.0364
1 Harvest Finance(FARM) से NAD
$519.3806
1 Harvest Finance(FARM) से NOK
kr296.1587
1 Harvest Finance(FARM) से NZD
$49.7029
1 Harvest Finance(FARM) से PAB
B/.29.41
1 Harvest Finance(FARM) से PGK
K124.4043
1 Harvest Finance(FARM) से QAR
ر.ق107.3465
1 Harvest Finance(FARM) से RSD
дин.2,954.2345

Harvest Finance संसाधन

Harvest Finance को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Harvest Finance वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Harvest Finance

आज Harvest Finance (FARM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FARM प्राइस 29.41 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FARM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FARM से USD की मौजूदा प्राइस $ 29.41 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Harvest Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FARM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 19.77M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FARM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FARM की मार्केट में उपलब्ध राशि 672.18K USD है.
FARM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FARM ने 660.109464612 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FARM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FARM ने 20.47768873365183 USD की ATL प्राइस देखी.
FARM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FARM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 115.81K USD है.
क्या FARM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FARM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FARM का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

