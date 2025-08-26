EWT की अधिक जानकारी

Energy Web लोगो

Energy Web मूल्य(EWT)

1 EWT से USD लाइव प्राइस:

Energy Web (EWT) मूल्य का लाइव चार्ट
2025-08-29 13:36:20 (UTC+8)

Energy Web (EWT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-0.24%

+0.69%

+6.05%

+6.05%

Energy Web (EWT) रियल-टाइम प्राइस $ 1.296 है. पिछले 24 घंटों में, EWT ने $ 1.257 के कम और $ 1.326 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EWT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 22.22484866 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.500832477028 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EWT में -0.24%, 24 घंटों में +0.69%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Energy Web (EWT) मार्केट की जानकारी

No.669

30.06%

EWT

Energy Web का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.96M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 107.66K है. EWT की मार्केट में उपलब्ध राशि 30.06M है, कुल आपूर्ति 82998122.66330433 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 129.60M है.

Energy Web (EWT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Energy Web के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00891+0.69%
30 दिन$ -0.338-20.69%
60 दिन$ +0.21+19.33%
90 दिन$ -0.21-13.95%
Energy Web के मूल्य में आज आया अंतर

आज EWT में $ +0.00891 (+0.69%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Energy Web के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.338 (-20.69%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Energy Web के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर EWT में $ +0.21 (+19.33%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Energy Web के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.21 (-13.95%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Energy Web (EWT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Energy Web प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Energy Web (EWT) क्या है

Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers.

Energy Web MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Energy Web निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- EWT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Energy Web के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Energy Web खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Energy Web प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Energy Web (EWT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Energy Web (EWT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Energy Web के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Energy Web प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Energy Web (EWT) टोकन का अर्थशास्त्र

Energy Web (EWT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EWT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Energy Web (EWT) कैसे खरीदें

क्या आपको Energy Web कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Energy Web खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

EWT लोकल करेंसी में

1 Energy Web(EWT) से VND
34,104.24
1 Energy Web(EWT) से AUD
A$1.98288
1 Energy Web(EWT) से GBP
0.95904
1 Energy Web(EWT) से EUR
1.1016
1 Energy Web(EWT) से USD
$1.296
1 Energy Web(EWT) से MYR
RM5.45616
1 Energy Web(EWT) से TRY
53.31744
1 Energy Web(EWT) से JPY
¥189.216
1 Energy Web(EWT) से ARS
ARS$1,727.99568
1 Energy Web(EWT) से RUB
104.31504
1 Energy Web(EWT) से INR
113.7888
1 Energy Web(EWT) से IDR
Rp21,245.89824
1 Energy Web(EWT) से KRW
1,799.98848
1 Energy Web(EWT) से PHP
73.92384
1 Energy Web(EWT) से EGP
￡E.62.84304
1 Energy Web(EWT) से BRL
R$7.01136
1 Energy Web(EWT) से CAD
C$1.77552
1 Energy Web(EWT) से BDT
157.54176
1 Energy Web(EWT) से NGN
1,990.77264
1 Energy Web(EWT) से COP
$5,225.796
1 Energy Web(EWT) से ZAR
R.22.95216
1 Energy Web(EWT) से UAH
53.40816
1 Energy Web(EWT) से VES
Bs186.624
1 Energy Web(EWT) से CLP
$1,254.528
1 Energy Web(EWT) से PKR
Rs367.33824
1 Energy Web(EWT) से KZT
696.39264
1 Energy Web(EWT) से THB
฿41.93856
1 Energy Web(EWT) से TWD
NT$39.56688
1 Energy Web(EWT) से AED
د.إ4.75632
1 Energy Web(EWT) से CHF
Fr1.0368
1 Energy Web(EWT) से HKD
HK$10.09584
1 Energy Web(EWT) से AMD
֏495.21456
1 Energy Web(EWT) से MAD
.د.م11.67696
1 Energy Web(EWT) से MXN
$24.18336
1 Energy Web(EWT) से SAR
ريال4.86
1 Energy Web(EWT) से PLN
4.7304
1 Energy Web(EWT) से RON
лв5.62464
1 Energy Web(EWT) से SEK
kr12.29904
1 Energy Web(EWT) से BGN
лв2.16432
1 Energy Web(EWT) से HUF
Ft440.964
1 Energy Web(EWT) से CZK
27.25488
1 Energy Web(EWT) से KWD
د.ك0.39528
1 Energy Web(EWT) से ILS
4.31568
1 Energy Web(EWT) से AOA
Kz1,181.39472
1 Energy Web(EWT) से BHD
.د.ب0.488592
1 Energy Web(EWT) से BMD
$1.296
1 Energy Web(EWT) से DKK
kr8.2944
1 Energy Web(EWT) से HNL
L33.90336
1 Energy Web(EWT) से MUR
59.51232
1 Energy Web(EWT) से NAD
$22.88736
1 Energy Web(EWT) से NOK
kr13.06368
1 Energy Web(EWT) से NZD
$2.19024
1 Energy Web(EWT) से PAB
B/.1.296
1 Energy Web(EWT) से PGK
K5.48208
1 Energy Web(EWT) से QAR
ر.ق4.7304
1 Energy Web(EWT) से RSD
дин.130.15728

Energy Web संसाधन

Energy Web को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Energy Web वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Energy Web

आज Energy Web (EWT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव EWT प्राइस 1.296 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
EWT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
EWT से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.296 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Energy Web का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
EWT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.96M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
EWT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
EWT की मार्केट में उपलब्ध राशि 30.06M USD है.
EWT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
EWT ने 22.22484866 USD की ATH प्राइस हासिल की.
EWT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
EWT ने 0.500832477028 USD की ATL प्राइस देखी.
EWT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
EWT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 107.66K USD है.
क्या EWT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष EWT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए EWT का प्राइस का अनुमान देखें.
2025-08-29 13:36:20 (UTC+8)

Energy Web (EWT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

