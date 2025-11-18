Yooldo Games मूल्य(ESPORTS)
आज Yooldo Games (ESPORTS) का लाइव मूल्य $ 0.34177 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.79% का बदलाव आया है. मौजूदा ESPORTS से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.34177 प्रति ESPORTS है.
$ 79.07M के मार्केट कैप के अनुसार Yooldo Games करेंसी की रैंक #334 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 231.35M ESPORTS है. पिछले 24 घंटों के दौरान, ESPORTS की ट्रेडिंग $ 0.33379 (निम्न) और $ 0.37916 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.4100336900252429 और सबसे निम्न स्तर $ 0.05189790997151288 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में ESPORTS में पिछले एक घंटे में -0.03% और पिछले 7 दिनों में +34.82% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 88.64K तक पहुँच गया.
BSC
Yooldo Games का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 79.07M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 88.64K है. ESPORTS की मार्केट में उपलब्ध राशि 231.35M है, कुल आपूर्ति 899999999.9999992 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 307.59M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Yooldo Games के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0062292
|-1.79%
|30 दिन
|$ +0.14076
|+70.02%
|60 दिन
|$ +0.18102
|+112.60%
|90 दिन
|$ +0.25493
|+293.56%
आज ESPORTS में $ -0.0062292 (-1.79%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.14076 (+70.02%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ESPORTS में $ +0.18102 (+112.60%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.25493 (+293.56%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Yooldo Games (ESPORTS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Yooldo Games प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Yooldo Games के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.
Yooldo Games को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
