DIN मूल्य(DIN)
आज DIN (DIN) का लाइव मूल्य $ 0.05661 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.87% का बदलाव आया है. मौजूदा DIN से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.05661 प्रति DIN है.
$ 0.00 के मार्केट कैप के अनुसार DIN करेंसी की रैंक #4105 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 DIN है. पिछले 24 घंटों के दौरान, DIN की ट्रेडिंग $ 0.05632 (निम्न) और $ 0.05769 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 1.154901467997254 और सबसे निम्न स्तर $ 0.04592977819465978 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में DIN में पिछले एक घंटे में -0.16% और पिछले 7 दिनों में -5.75% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 108.19K तक पहुँच गया.
No.4105
0.00%
BSC
DIN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 108.19K है. DIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 100000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.66M है.
-0.16%
-0.86%
-5.75%
-5.75%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में DIN के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0004968
|-0.86%
|30 दिन
|$ +0.00661
|+13.22%
|60 दिन
|$ +0.00661
|+13.22%
|90 दिन
|$ +0.00661
|+13.22%
आज DIN में $ -0.0004968 (-0.86%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.00661 (+13.22%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर DIN में $ +0.00661 (+13.22%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.00661 (+13.22%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
DIN (DIN) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब DIN प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, DIN के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
DIN is the First AI Agent Blockchain. Created from the foundation of the Data Intelligence Network, DIN is designed to provide comprehensive solutions and infrastructure for AI agents and decentralized AI applications (dAI-Apps).
DIN को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|12-03 18:46:22
|करेंसी पॉलिसी
UK New Legislation: Cryptocurrencies Incorporated into "Personal Property" Protection System
|12-03 10:11:55
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto Market Shows Rebound with Widespread Gains, SUI and PENGU Up Over 20%
|12-03 06:23:37
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
$376 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
|12-03 00:03:54
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
24-hour Spot Fund Inflow/Outflow Ranking: ETH Net Outflow of $126 Million, ZEC Net Outflow of $18.2 Million
|12-02 14:51:38
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Older Solana ecosystem meme coins show significant rebound today, ZEREBRO up over 35%
|12-01 22:37:50
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
CoinShares: Net Inflow of $1.07 Billion into Digital Asset Investment Products Last Week
लीवरेज के साथ DIN पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर DIN USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.
स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, DIN का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.
