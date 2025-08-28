DEEP की अधिक जानकारी

DeepBook लोगो

DeepBook मूल्य(DEEP)

1 DEEP से USD लाइव प्राइस:

$0.138937
$0.138937$0.138937
-2.52%1D
USD
DeepBook (DEEP) मूल्य का लाइव चार्ट
DeepBook (DEEP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.138056
$ 0.138056$ 0.138056
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.145593
$ 0.145593$ 0.145593
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.138056
$ 0.138056$ 0.138056

$ 0.145593
$ 0.145593$ 0.145593

$ 0.34355096308425953
$ 0.34355096308425953$ 0.34355096308425953

$ 0.010748527064621403
$ 0.010748527064621403$ 0.010748527064621403

-3.04%

-2.52%

-6.28%

-6.28%

DeepBook (DEEP) रियल-टाइम प्राइस $ 0.138977 है. पिछले 24 घंटों में, DEEP ने $ 0.138056 के कम और $ 0.145593 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DEEP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.34355096308425953 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.010748527064621403 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DEEP में -3.04%, 24 घंटों में -2.52%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

DeepBook (DEEP) मार्केट की जानकारी

No.120

$ 476.69M
$ 476.69M$ 476.69M

$ 2.74M
$ 2.74M$ 2.74M

$ 1.39B
$ 1.39B$ 1.39B

3.43B
3.43B 3.43B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

34.30%

0.01%

SUI

DeepBook का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 476.69M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 2.74M है. DEEP की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.43B है, कुल आपूर्ति 10000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.39B है.

DeepBook (DEEP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में DeepBook के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00359172-2.52%
30 दिन$ -0.025268-15.39%
60 दिन$ +0.00066+0.47%
90 दिन$ -0.005312-3.69%
DeepBook के मूल्य में आज आया अंतर

आज DEEP में $ -0.00359172 (-2.52%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

DeepBook के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.025268 (-15.39%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

DeepBook के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर DEEP में $ +0.00066 (+0.47%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

DeepBook के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.005312 (-3.69%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

DeepBook (DEEP) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब DeepBook प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

DeepBook (DEEP) क्या है

DeepBook is a next-generation decentralized central limit order book (CLOB) built on Sui. DeepBook leverages Sui's parallel execution, sub-second latency, and low transaction fees to bring a highly performant, laser-fast on-chain exchange.

DeepBook MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके DeepBook निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- DEEP की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- DeepBook के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर DeepBook खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

DeepBook प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में DeepBook (DEEP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके DeepBook (DEEP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? DeepBook के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब DeepBook प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DeepBook (DEEP) टोकन का अर्थशास्त्र

DeepBook (DEEP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DEEP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

DeepBook (DEEP) कैसे खरीदें

क्या आपको DeepBook कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से DeepBook खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

DEEP लोकल करेंसी में

1 DeepBook(DEEP) से VND
3,657.179755
1 DeepBook(DEEP) से AUD
A$0.21263481
1 DeepBook(DEEP) से GBP
0.10284298
1 DeepBook(DEEP) से EUR
0.11813045
1 DeepBook(DEEP) से USD
$0.138977
1 DeepBook(DEEP) से MYR
RM0.58648294
1 DeepBook(DEEP) से TRY
5.71751378
1 DeepBook(DEEP) से JPY
¥20.429619
1 DeepBook(DEEP) से ARS
ARS$185.30220341
1 DeepBook(DEEP) से RUB
11.17236103
1 DeepBook(DEEP) से INR
12.21468853
1 DeepBook(DEEP) से IDR
Rp2,278.31111088
1 DeepBook(DEEP) से KRW
193.29199114
1 DeepBook(DEEP) से PHP
7.94531509
1 DeepBook(DEEP) से EGP
￡E.6.74872312
1 DeepBook(DEEP) से BRL
R$0.75186557
1 DeepBook(DEEP) से CAD
C$0.19039849
1 DeepBook(DEEP) से BDT
16.89404412
1 DeepBook(DEEP) से NGN
213.48117993
1 DeepBook(DEEP) से COP
$560.39000825
1 DeepBook(DEEP) से ZAR
R.2.46962129
1 DeepBook(DEEP) से UAH
5.72724217
1 DeepBook(DEEP) से VES
Bs20.012688
1 DeepBook(DEEP) से CLP
$134.529736
1 DeepBook(DEEP) से PKR
Rs39.39164088
1 DeepBook(DEEP) से KZT
74.67790118
1 DeepBook(DEEP) से THB
฿4.49868549
1 DeepBook(DEEP) से TWD
NT$4.24713712
1 DeepBook(DEEP) से AED
د.إ0.51004559
1 DeepBook(DEEP) से CHF
Fr0.1111816
1 DeepBook(DEEP) से HKD
HK$1.08263083
1 DeepBook(DEEP) से AMD
֏53.10450147
1 DeepBook(DEEP) से MAD
.د.م1.25218277
1 DeepBook(DEEP) से MXN
$2.59609036
1 DeepBook(DEEP) से SAR
ريال0.52116375
1 DeepBook(DEEP) से PLN
0.50726605
1 DeepBook(DEEP) से RON
лв0.60316018
1 DeepBook(DEEP) से SEK
kr1.31750196
1 DeepBook(DEEP) से BGN
лв0.23209159
1 DeepBook(DEEP) से HUF
Ft47.28692425
1 DeepBook(DEEP) से CZK
2.91990677
1 DeepBook(DEEP) से KWD
د.ك0.042387985
1 DeepBook(DEEP) से ILS
0.46140364
1 DeepBook(DEEP) से AOA
Kz126.68726389
1 DeepBook(DEEP) से BHD
.د.ب0.052394329
1 DeepBook(DEEP) से BMD
$0.138977
1 DeepBook(DEEP) से DKK
kr0.88806303
1 DeepBook(DEEP) से HNL
L3.63563832
1 DeepBook(DEEP) से MUR
6.38182384
1 DeepBook(DEEP) से NAD
$2.45433382
1 DeepBook(DEEP) से NOK
kr1.39949839
1 DeepBook(DEEP) से NZD
$0.23487113
1 DeepBook(DEEP) से PAB
B/.0.138977
1 DeepBook(DEEP) से PGK
K0.58787271
1 DeepBook(DEEP) से QAR
ر.ق0.50726605
1 DeepBook(DEEP) से RSD
дин.13.96301919

DeepBook संसाधन

DeepBook को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक DeepBook वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न DeepBook

आज DeepBook (DEEP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DEEP प्राइस 0.138977 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DEEP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DEEP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.138977 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
DeepBook का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DEEP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 476.69M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DEEP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DEEP की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.43B USD है.
DEEP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DEEP ने 0.34355096308425953 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DEEP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DEEP ने 0.010748527064621403 USD की ATL प्राइस देखी.
DEEP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DEEP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 2.74M USD है.
क्या DEEP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DEEP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DEEP का प्राइस का अनुमान देखें.
चर्चित खबरें

What Is Reservoir (DAM)? A Next-Generation Protocol Addressing the Five Core Challenges of Stablecoins

Reservoir is a decentralized stablecoin protocol built on Ethereum and extended to multiple mainstream networks. It offers rUSD (stablecoin), srUSD/wsrUSD (yield-bearing assets), trUSD (term yield assets), as well as a permissionless lending market. Through a multi-collateral framework and the integration of real-world assets (RWA), Reservoir aims to address the five challenges of stablecoins: decentralization, stability, capital efficiency, scalability, and utility.

August 28, 2025

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025
और देखें

