आज लाइव CRETA प्राइस 0.003146 USD है. रियल-टाइम में CRETA से USD प्राइस अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे का वॉल्यूम और बहुत कुछ ट्रैक करें. अब MEXC पर आसानी से CRETA प्राइस ट्रेंड का पता लगाएँ.

CRETA की अधिक जानकारी

CRETA प्राइस की जानकारी

CRETA आधिकारिक वेबसाइट

CRETA टोकन का अर्थशास्त्र

CRETA प्राइस का पूर्वानुमान

CRETA हिस्ट्री

CRETA खरीदने की गाइड

CRETA-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

CRETA मूल्य(CRETA)

1 CRETA से USD लाइव प्राइस:

$0.003139
$0.003139$0.003139
+0.25%1D
CRETA (CRETA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-10-18 03:54:37 (UTC+8)

CRETA (CRETA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00312
$ 0.00312$ 0.00312
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.003301
$ 0.003301$ 0.003301
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00312
$ 0.00312$ 0.00312

$ 0.003301
$ 0.003301$ 0.003301

$ 2.382079672694401
$ 2.382079672694401$ 2.382079672694401

$ 0.002823386193634558
$ 0.002823386193634558$ 0.002823386193634558

+0.06%

+0.25%

-9.71%

-9.71%

CRETA (CRETA) रियल-टाइम प्राइस $ 0.003146 है. पिछले 24 घंटों में, CRETA ने $ 0.00312 के कम और $ 0.003301 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CRETA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.382079672694401 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.002823386193634558 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CRETA में +0.06%, 24 घंटों में +0.25%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.71% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

CRETA (CRETA) मार्केट की जानकारी

No.1475

$ 4.61M
$ 4.61M$ 4.61M

$ 59.34K
$ 59.34K$ 59.34K

$ 31.46M
$ 31.46M$ 31.46M

1.47B
1.47B 1.47B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

14.66%

MATIC

CRETA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.61M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 59.34K है. CRETA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.47B है, कुल आपूर्ति 10000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 31.46M है.

CRETA (CRETA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में CRETA के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00000783+0.25%
30 दिन$ -0.000259-7.61%
60 दिन$ -0.000886-21.98%
90 दिन$ -0.002181-40.95%
CRETA के मूल्य में आज आया अंतर

आज CRETA में $ +0.00000783 (+0.25%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

CRETA के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000259 (-7.61%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

CRETA के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर CRETA में $ -0.000886 (-21.98%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

CRETA के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.002181 (-40.95%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

CRETA (CRETA) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब CRETA प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

CRETA (CRETA) क्या है

Founded and forged by world-class experts from game engine development, publishing, marketing, and blockchain technology, Creta guarantees to be the most creative and innovative blockchain platform in the cutting-edge quality and performance. CRETA provides a cyclical world that is interlocked with reality, composed for you to enjoy all services, including content creation, play, transaction, communication, and so on. All gathered in one common world where players and creators are the same and can create their own universes.

CRETA MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके CRETA निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- CRETA की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- CRETA के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर CRETA खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

CRETA प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में CRETA (CRETA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके CRETA (CRETA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? CRETA के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब CRETA प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CRETA (CRETA) टोकन का अर्थशास्त्र

CRETA (CRETA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CRETA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

CRETA (CRETA) कैसे खरीदें

क्या आपको CRETA कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से CRETA खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

CRETA लोकल करेंसी में

CRETA संसाधन

CRETA को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक CRETA वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न CRETA

आज CRETA (CRETA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CRETA प्राइस 0.003146 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CRETA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CRETA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.003146 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
CRETA का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CRETA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.61M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CRETA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CRETA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.47B USD है.
CRETA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CRETA ने 2.382079672694401 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CRETA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CRETA ने 0.002823386193634558 USD की ATL प्राइस देखी.
CRETA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CRETA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 59.34K USD है.
क्या CRETA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CRETA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CRETA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-10-18 03:54:37 (UTC+8)

CRETA (CRETA) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
10-17 19:52:08इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions
10-16 21:36:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Bitcoin Spot ETFs See $104 Million Net Outflow Yesterday
10-16 15:41:06इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
After the "1011" crash, the contract open interest of mainstream cryptos across the market continues to remain at a six-month low

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

