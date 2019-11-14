Nervos Network (CKB) क्या है

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

Nervos Network प्राइस का अनुमान (USD)

Nervos Network (CKB) टोकन का अर्थशास्त्र

Nervos Network (CKB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है.

Nervos Network (CKB) कैसे खरीदें

Nervos Network संसाधन

Nervos Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Nervos Network आज Nervos Network (CKB) का मूल्य कितना है? USD में लाइव CKB प्राइस 0.004859 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. CKB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.004859 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए CKB से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Nervos Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? CKB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 229.14M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. CKB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? CKB की मार्केट में उपलब्ध राशि 47.16B USD है. CKB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? CKB ने 0.04412336 USD की ATH प्राइस हासिल की. CKB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? CKB ने 0.002083401220247072 USD की ATL प्राइस देखी. CKB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? CKB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 2.16M USD है. क्या CKB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CKB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CKB का प्राइस का अनुमान देखें.

Nervos Network (CKB) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

