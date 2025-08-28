BOME की अधिक जानकारी

BOME प्राइस की जानकारी

BOME आधिकारिक वेबसाइट

BOME टोकन का अर्थशास्त्र

BOME प्राइस का पूर्वानुमान

BOME हिस्ट्री

BOME खरीदने की गाइड

BOME-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

BOME स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

BOOK OF MEME लोगो

BOOK OF MEME मूल्य(BOME)

1 BOME से USD लाइव प्राइस:

$0.0020059
$0.0020059$0.0020059
-2.65%1D
USD
BOOK OF MEME (BOME) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:42:37 (UTC+8)

BOOK OF MEME (BOME) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0019848
$ 0.0019848$ 0.0019848
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0021162
$ 0.0021162$ 0.0021162
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0019848
$ 0.0019848$ 0.0019848

$ 0.0021162
$ 0.0021162$ 0.0021162

$ 0.02804714704097437
$ 0.02804714704097437$ 0.02804714704097437

$ 0.000134385659659206
$ 0.000134385659659206$ 0.000134385659659206

-1.63%

-2.65%

+11.31%

+11.31%

BOOK OF MEME (BOME) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0020018 है. पिछले 24 घंटों में, BOME ने $ 0.0019848 के कम और $ 0.0021162 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BOME की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02804714704097437 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000134385659659206 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BOME में -1.63%, 24 घंटों में -2.65%, तथा पिछले 7 दिनों में +11.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BOOK OF MEME (BOME) मार्केट की जानकारी

No.286

$ 137.96M
$ 137.96M$ 137.96M

$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M

$ 137.96M
$ 137.96M$ 137.96M

68.92B
68.92B 68.92B

68,916,067,678.26947
68,916,067,678.26947 68,916,067,678.26947

SOL

BOOK OF MEME का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 137.96M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 3.74M है. BOME की मार्केट में उपलब्ध राशि 68.92B है, कुल आपूर्ति 68916067678.26947 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 137.96M है.

BOOK OF MEME (BOME) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में BOOK OF MEME के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000054603-2.65%
30 दिन$ +0.0000728+3.77%
60 दिन$ +0.0003989+24.88%
90 दिन$ +0.0002292+12.93%
BOOK OF MEME के मूल्य में आज आया अंतर

आज BOME में $ -0.000054603 (-2.65%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

BOOK OF MEME के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0000728 (+3.77%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

BOOK OF MEME के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर BOME में $ +0.0003989 (+24.88%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

BOOK OF MEME के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0002292 (+12.93%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

BOOK OF MEME (BOME) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब BOOK OF MEME प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

BOOK OF MEME (BOME) क्या है

BOOK OF MEME is a meme coin on Solana Chain

BOOK OF MEME MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके BOOK OF MEME निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- BOME की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- BOOK OF MEME के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर BOOK OF MEME खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

BOOK OF MEME प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BOOK OF MEME (BOME) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BOOK OF MEME (BOME) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BOOK OF MEME के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BOOK OF MEME प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BOOK OF MEME (BOME) टोकन का अर्थशास्त्र

BOOK OF MEME (BOME) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BOME टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

BOOK OF MEME (BOME) कैसे खरीदें

क्या आपको BOOK OF MEME कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से BOOK OF MEME खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

BOME लोकल करेंसी में

1 BOOK OF MEME(BOME) से VND
52.677367
1 BOOK OF MEME(BOME) से AUD
A$0.003062754
1 BOOK OF MEME(BOME) से GBP
0.001481332
1 BOOK OF MEME(BOME) से EUR
0.00170153
1 BOOK OF MEME(BOME) से USD
$0.0020018
1 BOOK OF MEME(BOME) से MYR
RM0.008447596
1 BOOK OF MEME(BOME) से TRY
0.082354052
1 BOOK OF MEME(BOME) से JPY
¥0.2942646
1 BOOK OF MEME(BOME) से ARS
ARS$2.669059994
1 BOOK OF MEME(BOME) से RUB
0.160924702
1 BOOK OF MEME(BOME) से INR
0.175938202
1 BOOK OF MEME(BOME) से IDR
Rp32.816388192
1 BOOK OF MEME(BOME) से KRW
2.784143476
1 BOOK OF MEME(BOME) से PHP
0.114442906
1 BOOK OF MEME(BOME) से EGP
￡E.0.097207408
1 BOOK OF MEME(BOME) से BRL
R$0.010829738
1 BOOK OF MEME(BOME) से CAD
C$0.002742466
1 BOOK OF MEME(BOME) से BDT
0.243338808
1 BOOK OF MEME(BOME) से NGN
3.074944962
1 BOOK OF MEME(BOME) से COP
$8.07175805
1 BOOK OF MEME(BOME) से ZAR
R.0.035571986
1 BOOK OF MEME(BOME) से UAH
0.082494178
1 BOOK OF MEME(BOME) से VES
Bs0.2882592
1 BOOK OF MEME(BOME) से CLP
$1.9377424
1 BOOK OF MEME(BOME) से PKR
Rs0.567390192
1 BOOK OF MEME(BOME) से KZT
1.075647212
1 BOOK OF MEME(BOME) से THB
฿0.064798266
1 BOOK OF MEME(BOME) से TWD
NT$0.061175008
1 BOOK OF MEME(BOME) से AED
د.إ0.007346606
1 BOOK OF MEME(BOME) से CHF
Fr0.00160144
1 BOOK OF MEME(BOME) से HKD
HK$0.015594022
1 BOOK OF MEME(BOME) से AMD
֏0.764907798
1 BOOK OF MEME(BOME) से MAD
.د.م0.018036218
1 BOOK OF MEME(BOME) से MXN
$0.037393624
1 BOOK OF MEME(BOME) से SAR
ريال0.00750675
1 BOOK OF MEME(BOME) से PLN
0.00730657
1 BOOK OF MEME(BOME) से RON
лв0.008687812
1 BOOK OF MEME(BOME) से SEK
kr0.018977064
1 BOOK OF MEME(BOME) से BGN
лв0.003343006
1 BOOK OF MEME(BOME) से HUF
Ft0.68111245
1 BOOK OF MEME(BOME) से CZK
0.042057818
1 BOOK OF MEME(BOME) से KWD
د.ك0.000610549
1 BOOK OF MEME(BOME) से ILS
0.006645976
1 BOOK OF MEME(BOME) से AOA
Kz1.824780826
1 BOOK OF MEME(BOME) से BHD
.د.ب0.0007546786
1 BOOK OF MEME(BOME) से BMD
$0.0020018
1 BOOK OF MEME(BOME) से DKK
kr0.012791502
1 BOOK OF MEME(BOME) से HNL
L0.052367088
1 BOOK OF MEME(BOME) से MUR
0.091922656
1 BOOK OF MEME(BOME) से NAD
$0.035351788
1 BOOK OF MEME(BOME) से NOK
kr0.020158126
1 BOOK OF MEME(BOME) से NZD
$0.003383042
1 BOOK OF MEME(BOME) से PAB
B/.0.0020018
1 BOOK OF MEME(BOME) से PGK
K0.008467614
1 BOOK OF MEME(BOME) से QAR
ر.ق0.00730657
1 BOOK OF MEME(BOME) से RSD
дин.0.201120846

BOOK OF MEME संसाधन

BOOK OF MEME को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक BOOK OF MEME वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न BOOK OF MEME

आज BOOK OF MEME (BOME) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BOME प्राइस 0.0020018 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BOME से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BOME से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0020018 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BOOK OF MEME का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BOME के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 137.96M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BOME की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BOME की मार्केट में उपलब्ध राशि 68.92B USD है.
BOME की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BOME ने 0.02804714704097437 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BOME का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BOME ने 0.000134385659659206 USD की ATL प्राइस देखी.
BOME का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BOME के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 3.74M USD है.
क्या BOME इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BOME इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BOME का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:42:37 (UTC+8)

BOOK OF MEME (BOME) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

What Is Reservoir (DAM)? A Next-Generation Protocol Addressing the Five Core Challenges of Stablecoins

Reservoir is a decentralized stablecoin protocol built on Ethereum and extended to multiple mainstream networks. It offers rUSD (stablecoin), srUSD/wsrUSD (yield-bearing assets), trUSD (term yield assets), as well as a permissionless lending market. Through a multi-collateral framework and the integration of real-world assets (RWA), Reservoir aims to address the five challenges of stablecoins: decentralization, stability, capital efficiency, scalability, and utility.

August 28, 2025

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

BOME-से-USD कैलकुलेटर

राशि

BOME
BOME
USD
USD

1 BOME = 0.0020018 USD

BOME ट्रेड करें

BOMEUSDT
$0.0020059
$0.0020059$0.0020059
-2.86%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस