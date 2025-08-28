BSquared Network (B2) क्या है

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

BSquared Network प्राइस का अनुमान (USD)

BSquared Network (B2) टोकन का अर्थशास्त्र

BSquared Network (B2) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. B2 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

BSquared Network (B2) कैसे खरीदें

B2 लोकल करेंसी में

BSquared Network संसाधन

BSquared Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

BSquared Network (B2) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

