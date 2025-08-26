B की अधिक जानकारी

B लोगो

B मूल्य(B)

1 B से USD लाइव प्राइस:

$0.68207
$0.68207$0.68207
+13.51%1D
USD
B (B) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:24:28 (UTC+8)

B (B) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.55116
$ 0.55116$ 0.55116
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.7321
$ 0.7321$ 0.7321
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.55116
$ 0.55116$ 0.55116

$ 0.7321
$ 0.7321$ 0.7321

$ 0.6843641761091649
$ 0.6843641761091649$ 0.6843641761091649

$ 0.001494456258922425
$ 0.001494456258922425$ 0.001494456258922425

-1.01%

+13.51%

+23.14%

+23.14%

B (B) रियल-टाइम प्राइस $ 0.68207 है. पिछले 24 घंटों में, B ने $ 0.55116 के कम और $ 0.7321 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. B की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.6843641761091649 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.001494456258922425 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में B में -1.01%, 24 घंटों में +13.51%, तथा पिछले 7 दिनों में +23.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

B (B) मार्केट की जानकारी

No.106

$ 682.07M
$ 682.07M$ 682.07M

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

$ 682.07M
$ 682.07M$ 682.07M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.01%

BSC

B का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 682.07M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.36M है. B की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 682.07M है.

B (B) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में B के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0811802+13.51%
30 दिन$ +0.17661+34.94%
60 दिन$ +0.32835+92.82%
90 दिन$ +0.31747+87.07%
B के मूल्य में आज आया अंतर

आज B में $ +0.0811802 (+13.51%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

B के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.17661 (+34.94%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

B के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर B में $ +0.32835 (+92.82%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

B के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.31747 (+87.07%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

B (B) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब B प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

B (B) क्या है

The BSC Mascot of Building，B stands for — Build, BNB, Binance.

B MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके B निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- B की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- B के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर B खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

B प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में B (B) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके B (B) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? B के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब B प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

B (B) टोकन का अर्थशास्त्र

B (B) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. B टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

B (B) कैसे खरीदें

क्या आपको B कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से B खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

B लोकल करेंसी में

1 B(B) से VND
17,948.67205
1 B(B) से AUD
A$1.0435671
1 B(B) से GBP
0.5047318
1 B(B) से EUR
0.5797595
1 B(B) से USD
$0.68207
1 B(B) से MYR
RM2.8715147
1 B(B) से TRY
28.0603598
1 B(B) से JPY
¥99.58222
1 B(B) से ARS
ARS$909.4243931
1 B(B) से RUB
54.8998143
1 B(B) से INR
59.8789253
1 B(B) से IDR
Rp11,181.4736208
1 B(B) से KRW
947.3133816
1 B(B) से PHP
38.9052728
1 B(B) से EGP
￡E.33.080395
1 B(B) से BRL
R$3.6899987
1 B(B) से CAD
C$0.9344359
1 B(B) से BDT
82.9124292
1 B(B) से NGN
1,047.7209063
1 B(B) से COP
$2,750.2767575
1 B(B) से ZAR
R.12.0794597
1 B(B) से UAH
28.1081047
1 B(B) से VES
Bs98.21808
1 B(B) से CLP
$660.24376
1 B(B) से PKR
Rs193.3259208
1 B(B) से KZT
366.5034938
1 B(B) से THB
฿22.0717852
1 B(B) से TWD
NT$20.8235971
1 B(B) से AED
د.إ2.5031969
1 B(B) से CHF
Fr0.545656
1 B(B) से HKD
HK$5.3133253
1 B(B) से AMD
֏260.6257677
1 B(B) से MAD
.د.م6.1454507
1 B(B) से MXN
$12.7274262
1 B(B) से SAR
ريال2.5577625
1 B(B) से PLN
2.4895555
1 B(B) से RON
лв2.9601838
1 B(B) से SEK
kr6.4728443
1 B(B) से BGN
лв1.1390569
1 B(B) से HUF
Ft232.0743175
1 B(B) से CZK
14.3439321
1 B(B) से KWD
د.ك0.20803135
1 B(B) से ILS
2.2712931
1 B(B) से AOA
Kz621.7545499
1 B(B) से BHD
.د.ب0.25714039
1 B(B) से BMD
$0.68207
1 B(B) से DKK
kr4.365248
1 B(B) से HNL
L17.8429512
1 B(B) से MUR
31.3206544
1 B(B) से NAD
$12.0453562
1 B(B) से NOK
kr6.8752656
1 B(B) से NZD
$1.1526983
1 B(B) से PAB
B/.0.68207
1 B(B) से PGK
K2.8851561
1 B(B) से QAR
ر.ق2.4895555
1 B(B) से RSD
дин.68.5002901

B संसाधन

B को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक B वेबसाइट
Block Explorer

आज B (B) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव B प्राइस 0.68207 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
B से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
B से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.68207 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
B का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
B के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 682.07M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
B की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
B की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
B की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
B ने 0.6843641761091649 USD की ATH प्राइस हासिल की.
B का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
B ने 0.001494456258922425 USD की ATL प्राइस देखी.
B का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
B के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.36M USD है.
क्या B इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष B इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए B का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:24:28 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

