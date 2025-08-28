ASTROS की अधिक जानकारी

Astro Armadillos लोगो

Astro Armadillos मूल्य(ASTROS)

1 ASTROS से USD लाइव प्राइस:

$0.06062
$0.06062$0.06062
-0.11%1D
USD
Astro Armadillos (ASTROS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:37:59 (UTC+8)

Astro Armadillos (ASTROS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.06036
$ 0.06036$ 0.06036
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.06099
$ 0.06099$ 0.06099
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.06036
$ 0.06036$ 0.06036

$ 0.06099
$ 0.06099$ 0.06099

$ 0.11362255496661224
$ 0.11362255496661224$ 0.11362255496661224

$ 0.019778041816782114
$ 0.019778041816782114$ 0.019778041816782114

-0.61%

-0.11%

-0.66%

-0.66%

Astro Armadillos (ASTROS) रियल-टाइम प्राइस $ 0.06062 है. पिछले 24 घंटों में, ASTROS ने $ 0.06036 के कम और $ 0.06099 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ASTROS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.11362255496661224 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.019778041816782114 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ASTROS में -0.61%, 24 घंटों में -0.11%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Astro Armadillos (ASTROS) मार्केट की जानकारी

No.1957

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

$ 40.03K
$ 40.03K$ 40.03K

$ 6.06M
$ 6.06M$ 6.06M

25.50M
25.50M 25.50M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

25.49%

MATIC

Astro Armadillos का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.55M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 40.03K है. ASTROS की मार्केट में उपलब्ध राशि 25.50M है, कुल आपूर्ति 100000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.06M है.

Astro Armadillos (ASTROS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Astro Armadillos के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0000668-0.11%
30 दिन$ +0.00368+6.46%
60 दिन$ +0.01129+22.88%
90 दिन$ +0.00256+4.40%
Astro Armadillos के मूल्य में आज आया अंतर

आज ASTROS में $ -0.0000668 (-0.11%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Astro Armadillos के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.00368 (+6.46%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Astro Armadillos के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ASTROS में $ +0.01129 (+22.88%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Astro Armadillos के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.00256 (+4.40%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Astro Armadillos (ASTROS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Astro Armadillos प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Astro Armadillos (ASTROS) क्या है

Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes.

Astro Armadillos MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Astro Armadillos निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- ASTROS की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Astro Armadillos के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Astro Armadillos खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Astro Armadillos प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Astro Armadillos (ASTROS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Astro Armadillos (ASTROS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Astro Armadillos के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Astro Armadillos प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Astro Armadillos (ASTROS) टोकन का अर्थशास्त्र

Astro Armadillos (ASTROS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ASTROS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Astro Armadillos (ASTROS) कैसे खरीदें

क्या आपको Astro Armadillos कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Astro Armadillos खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

ASTROS लोकल करेंसी में

1 Astro Armadillos(ASTROS) से VND
1,595.2153
1 Astro Armadillos(ASTROS) से AUD
A$0.0927486
1 Astro Armadillos(ASTROS) से GBP
0.0448588
1 Astro Armadillos(ASTROS) से EUR
0.051527
1 Astro Armadillos(ASTROS) से USD
$0.06062
1 Astro Armadillos(ASTROS) से MYR
RM0.2558164
1 Astro Armadillos(ASTROS) से TRY
2.4939068
1 Astro Armadillos(ASTROS) से JPY
¥8.91114
1 Astro Armadillos(ASTROS) से ARS
ARS$80.8264646
1 Astro Armadillos(ASTROS) से RUB
4.8732418
1 Astro Armadillos(ASTROS) से INR
5.3278918
1 Astro Armadillos(ASTROS) से IDR
Rp993.7703328
1 Astro Armadillos(ASTROS) से KRW
84.3115084
1 Astro Armadillos(ASTROS) से PHP
3.4656454
1 Astro Armadillos(ASTROS) से EGP
￡E.2.9437072
1 Astro Armadillos(ASTROS) से BRL
R$0.3279542
1 Astro Armadillos(ASTROS) से CAD
C$0.0830494
1 Astro Armadillos(ASTROS) से BDT
7.3689672
1 Astro Armadillos(ASTROS) से NGN
93.1177758
1 Astro Armadillos(ASTROS) से COP
$244.434995
1 Astro Armadillos(ASTROS) से ZAR
R.1.0772174
1 Astro Armadillos(ASTROS) से UAH
2.4981502
1 Astro Armadillos(ASTROS) से VES
Bs8.72928
1 Astro Armadillos(ASTROS) से CLP
$58.68016
1 Astro Armadillos(ASTROS) से PKR
Rs17.1821328
1 Astro Armadillos(ASTROS) से KZT
32.5735508
1 Astro Armadillos(ASTROS) से THB
฿1.9622694
1 Astro Armadillos(ASTROS) से TWD
NT$1.8525472
1 Astro Armadillos(ASTROS) से AED
د.إ0.2224754
1 Astro Armadillos(ASTROS) से CHF
Fr0.048496
1 Astro Armadillos(ASTROS) से HKD
HK$0.4722298
1 Astro Armadillos(ASTROS) से AMD
֏23.1635082
1 Astro Armadillos(ASTROS) से MAD
.د.م0.5461862
1 Astro Armadillos(ASTROS) से MXN
$1.1323816
1 Astro Armadillos(ASTROS) से SAR
ريال0.227325
1 Astro Armadillos(ASTROS) से PLN
0.221263
1 Astro Armadillos(ASTROS) से RON
лв0.2630908
1 Astro Armadillos(ASTROS) से SEK
kr0.5746776
1 Astro Armadillos(ASTROS) से BGN
лв0.1012354
1 Astro Armadillos(ASTROS) से HUF
Ft20.625955
1 Astro Armadillos(ASTROS) से CZK
1.2736262
1 Astro Armadillos(ASTROS) से KWD
د.ك0.0184891
1 Astro Armadillos(ASTROS) से ILS
0.2012584
1 Astro Armadillos(ASTROS) से AOA
Kz55.2593734
1 Astro Armadillos(ASTROS) से BHD
.د.ب0.02285374
1 Astro Armadillos(ASTROS) से BMD
$0.06062
1 Astro Armadillos(ASTROS) से DKK
kr0.3873618
1 Astro Armadillos(ASTROS) से HNL
L1.5858192
1 Astro Armadillos(ASTROS) से MUR
2.7836704
1 Astro Armadillos(ASTROS) से NAD
$1.0705492
1 Astro Armadillos(ASTROS) से NOK
kr0.6104434
1 Astro Armadillos(ASTROS) से NZD
$0.1024478
1 Astro Armadillos(ASTROS) से PAB
B/.0.06062
1 Astro Armadillos(ASTROS) से PGK
K0.2564226
1 Astro Armadillos(ASTROS) से QAR
ر.ق0.221263
1 Astro Armadillos(ASTROS) से RSD
дин.6.0904914

Astro Armadillos संसाधन

Astro Armadillos को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Astro Armadillos वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Astro Armadillos

आज Astro Armadillos (ASTROS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ASTROS प्राइस 0.06062 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ASTROS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ASTROS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.06062 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Astro Armadillos का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ASTROS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.55M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ASTROS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ASTROS की मार्केट में उपलब्ध राशि 25.50M USD है.
ASTROS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ASTROS ने 0.11362255496661224 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ASTROS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ASTROS ने 0.019778041816782114 USD की ATL प्राइस देखी.
ASTROS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ASTROS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 40.03K USD है.
क्या ASTROS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ASTROS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ASTROS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:37:59 (UTC+8)

Astro Armadillos (ASTROS) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

अस्वीकरण

