Aptos लोगो

Aptos मूल्य(APT)

1 APT से USD लाइव प्राइस:

$4.384
$4.384$4.384
-0.85%1D
USD
Aptos (APT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:29:21 (UTC+8)

Aptos (APT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 4.369
$ 4.369$ 4.369
24 घंटे में न्यूनतम
$ 4.485
$ 4.485$ 4.485
24 घंटे में उच्चतम

$ 4.369
$ 4.369$ 4.369

$ 4.485
$ 4.485$ 4.485

$ 19.90315084342996
$ 19.90315084342996$ 19.90315084342996

$ 3.086972917064586
$ 3.086972917064586$ 3.086972917064586

-0.53%

-0.85%

-0.86%

-0.86%

Aptos (APT) रियल-टाइम प्राइस $ 4.383 है. पिछले 24 घंटों में, APT ने $ 4.369 के कम और $ 4.485 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. APT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 19.90315084342996 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 3.086972917064586 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में APT में -0.53%, 24 घंटों में -0.85%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Aptos (APT) मार्केट की जानकारी

No.37

$ 3.01B
$ 3.01B$ 3.01B

$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M

$ 5.14B
$ 5.14B$ 5.14B

686.87M
686.87M 686.87M

--
----

1,172,332,442.4245
1,172,332,442.4245 1,172,332,442.4245

0.07%

APTOS

Aptos का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.01B है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 10.00M है. APT की मार्केट में उपलब्ध राशि 686.87M है, कुल आपूर्ति 1172332442.4245 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.14B है.

Aptos (APT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Aptos के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.03758-0.85%
30 दिन$ -0.18-3.95%
60 दिन$ -0.552-11.19%
90 दिन$ -0.263-5.67%
Aptos के मूल्य में आज आया अंतर

आज APT में $ -0.03758 (-0.85%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Aptos के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.18 (-3.95%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Aptos के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर APT में $ -0.552 (-11.19%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Aptos के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.263 (-5.67%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Aptos (APT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Aptos प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Aptos (APT) क्या है

Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

Aptos MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Aptos निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- APT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Aptos के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Aptos खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Aptos प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Aptos (APT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Aptos (APT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Aptos के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Aptos प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Aptos (APT) टोकन का अर्थशास्त्र

Aptos (APT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. APT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Aptos (APT) कैसे खरीदें

क्या आपको Aptos कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Aptos खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

APT लोकल करेंसी में

Aptos संसाधन

Aptos को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Aptos वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Aptos

आज Aptos (APT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव APT प्राइस 4.383 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
APT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
APT से USD की मौजूदा प्राइस $ 4.383 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Aptos का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
APT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.01B USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
APT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
APT की मार्केट में उपलब्ध राशि 686.87M USD है.
APT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
APT ने 19.90315084342996 USD की ATH प्राइस हासिल की.
APT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
APT ने 3.086972917064586 USD की ATL प्राइस देखी.
APT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
APT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 10.00M USD है.
क्या APT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष APT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए APT का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

1 APT = 4.383 USD

