Amnis Finance लोगो

Amnis Finance मूल्य(AMI)

1 AMI से USD लाइव प्राइस:

$0.06685
$0.06685$0.06685
-6.12%1D
USD
Amnis Finance (AMI) मूल्य का लाइव चार्ट
Amnis Finance (AMI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.06682
$ 0.06682$ 0.06682
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.07253
$ 0.07253$ 0.07253
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.06682
$ 0.06682$ 0.06682

$ 0.07253
$ 0.07253$ 0.07253

$ 0.1417319144654527
$ 0.1417319144654527$ 0.1417319144654527

$ 0.03606617548471026
$ 0.03606617548471026$ 0.03606617548471026

-1.39%

-6.12%

-21.81%

-21.81%

Amnis Finance (AMI) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0669 है. पिछले 24 घंटों में, AMI ने $ 0.06682 के कम और $ 0.07253 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AMI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.1417319144654527 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03606617548471026 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AMI में -1.39%, 24 घंटों में -6.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -21.81% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Amnis Finance (AMI) मार्केट की जानकारी

No.4971

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.34K
$ 57.34K$ 57.34K

$ 66.90M
$ 66.90M$ 66.90M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

APTOS

Amnis Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 57.34K है. AMI की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 66.90M है.

Amnis Finance (AMI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Amnis Finance के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0043579-6.12%
30 दिन$ -0.02849-29.87%
60 दिन$ -0.0453-40.38%
90 दिन$ -0.00648-8.84%
Amnis Finance के मूल्य में आज आया अंतर

आज AMI में $ -0.0043579 (-6.12%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Amnis Finance के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.02849 (-29.87%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Amnis Finance के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर AMI में $ -0.0453 (-40.38%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Amnis Finance के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00648 (-8.84%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Amnis Finance (AMI) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Amnis Finance प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Amnis Finance (AMI) क्या है

As a Top 1 Liquid Staking on Aptos, Amnis Finance introduces a secure and innovative liquid staking protocol that empowers APTOS users maximum returns on their APT tokens staked while unlocking their liquidity.

Amnis Finance MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Amnis Finance निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- AMI की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Amnis Finance के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Amnis Finance खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Amnis Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Amnis Finance (AMI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Amnis Finance (AMI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Amnis Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Amnis Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Amnis Finance (AMI) टोकन का अर्थशास्त्र

Amnis Finance (AMI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AMI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Amnis Finance (AMI) कैसे खरीदें

क्या आपको Amnis Finance कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Amnis Finance खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

AMI लोकल करेंसी में

1 Amnis Finance(AMI) से VND
1,760.4735
1 Amnis Finance(AMI) से AUD
A$0.102357
1 Amnis Finance(AMI) से GBP
0.049506
1 Amnis Finance(AMI) से EUR
0.056865
1 Amnis Finance(AMI) से USD
$0.0669
1 Amnis Finance(AMI) से MYR
RM0.282318
1 Amnis Finance(AMI) से TRY
2.752266
1 Amnis Finance(AMI) से JPY
¥9.8343
1 Amnis Finance(AMI) से ARS
ARS$89.199777
1 Amnis Finance(AMI) से RUB
5.378091
1 Amnis Finance(AMI) से INR
5.879841
1 Amnis Finance(AMI) से IDR
Rp1,096.721136
1 Amnis Finance(AMI) से KRW
93.045858
1 Amnis Finance(AMI) से PHP
3.824673
1 Amnis Finance(AMI) से EGP
￡E.3.248664
1 Amnis Finance(AMI) से BRL
R$0.361929
1 Amnis Finance(AMI) से CAD
C$0.091653
1 Amnis Finance(AMI) से BDT
8.132364
1 Amnis Finance(AMI) से NGN
102.764421
1 Amnis Finance(AMI) से COP
$269.757525
1 Amnis Finance(AMI) से ZAR
R.1.188813
1 Amnis Finance(AMI) से UAH
2.756949
1 Amnis Finance(AMI) से VES
Bs9.6336
1 Amnis Finance(AMI) से CLP
$64.7592
1 Amnis Finance(AMI) से PKR
Rs18.962136
1 Amnis Finance(AMI) से KZT
35.948046
1 Amnis Finance(AMI) से THB
฿2.165553
1 Amnis Finance(AMI) से TWD
NT$2.044464
1 Amnis Finance(AMI) से AED
د.إ0.245523
1 Amnis Finance(AMI) से CHF
Fr0.05352
1 Amnis Finance(AMI) से HKD
HK$0.521151
1 Amnis Finance(AMI) से AMD
֏25.563159
1 Amnis Finance(AMI) से MAD
.د.م0.602769
1 Amnis Finance(AMI) से MXN
$1.249692
1 Amnis Finance(AMI) से SAR
ريال0.250875
1 Amnis Finance(AMI) से PLN
0.244185
1 Amnis Finance(AMI) से RON
лв0.290346
1 Amnis Finance(AMI) से SEK
kr0.634212
1 Amnis Finance(AMI) से BGN
лв0.111723
1 Amnis Finance(AMI) से HUF
Ft22.762725
1 Amnis Finance(AMI) से CZK
1.405569
1 Amnis Finance(AMI) से KWD
د.ك0.0204045
1 Amnis Finance(AMI) से ILS
0.222108
1 Amnis Finance(AMI) से AOA
Kz60.984033
1 Amnis Finance(AMI) से BHD
.د.ب0.0252213
1 Amnis Finance(AMI) से BMD
$0.0669
1 Amnis Finance(AMI) से DKK
kr0.427491
1 Amnis Finance(AMI) से HNL
L1.750104
1 Amnis Finance(AMI) से MUR
3.072048
1 Amnis Finance(AMI) से NAD
$1.181454
1 Amnis Finance(AMI) से NOK
kr0.673683
1 Amnis Finance(AMI) से NZD
$0.113061
1 Amnis Finance(AMI) से PAB
B/.0.0669
1 Amnis Finance(AMI) से PGK
K0.282987
1 Amnis Finance(AMI) से QAR
ر.ق0.244185
1 Amnis Finance(AMI) से RSD
дин.6.721443

Amnis Finance संसाधन

Amnis Finance को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Amnis Finance वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Amnis Finance

आज Amnis Finance (AMI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AMI प्राइस 0.0669 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AMI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AMI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0669 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Amnis Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AMI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AMI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AMI की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
AMI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AMI ने 0.1417319144654527 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AMI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AMI ने 0.03606617548471026 USD की ATL प्राइस देखी.
AMI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AMI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 57.34K USD है.
क्या AMI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AMI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AMI का प्राइस का अनुमान देखें.
AMI-से-USD कैलकुलेटर

राशि

AMI
AMI
USD
USD

1 AMI = 0.0669 USD

AMI ट्रेड करें

AMIUSDT
$0.06685
$0.06685$0.06685
-6.10%

