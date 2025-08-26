ALPH की अधिक जानकारी

Alephium लोगो

Alephium मूल्य(ALPH)

1 ALPH से USD लाइव प्राइस:

$0.2758
$0.2758
+2.11%1D
USD
Alephium (ALPH) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 10:35:20 (UTC+8)

Alephium (ALPH) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.2663
$ 0.2663
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.2892
$ 0.2892
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.2663
$ 0.2663$ 0.2663

$ 0.2892
$ 0.2892$ 0.2892

$ 3.8567149496785995
$ 3.8567149496785995$ 3.8567149496785995

$ 0.046547973367701154
$ 0.046547973367701154$ 0.046547973367701154

+0.43%

+2.11%

-2.58%

-2.58%

Alephium (ALPH) रियल-टाइम प्राइस $ 0.2758 है. पिछले 24 घंटों में, ALPH ने $ 0.2663 के कम और $ 0.2892 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ALPH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.8567149496785995 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.046547973367701154 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ALPH में +0.43%, 24 घंटों में +2.11%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.58% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Alephium (ALPH) मार्केट की जानकारी

No.733

$ 32.70M
$ 32.70M

$ 267.79K
$ 267.79K

$ 275.80M
$ 275.80M

118.55M
118.55M

1,000,000,000
1,000,000,000

214,168,497.34733567
214,168,497.34733567

11.85%

ALPH

Alephium का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 32.70M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 267.79K है. ALPH की मार्केट में उपलब्ध राशि 118.55M है, कुल आपूर्ति 214168497.34733567 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 275.80M है.

Alephium (ALPH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Alephium के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.005699+2.11%
30 दिन$ -0.0309-10.08%
60 दिन$ -0.0503-15.43%
90 दिन$ -0.1283-31.75%
Alephium के मूल्य में आज आया अंतर

आज ALPH में $ +0.005699 (+2.11%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Alephium के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0309 (-10.08%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Alephium के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ALPH में $ -0.0503 (-15.43%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Alephium के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.1283 (-31.75%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Alephium (ALPH) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Alephium प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Alephium (ALPH) क्या है

Alephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge!

Alephium MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Alephium निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- ALPH की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Alephium के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Alephium खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Alephium प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Alephium (ALPH) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Alephium (ALPH) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Alephium के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Alephium प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Alephium (ALPH) टोकन का अर्थशास्त्र

Alephium (ALPH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ALPH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Alephium (ALPH) कैसे खरीदें

क्या आपको Alephium कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Alephium खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

ALPH लोकल करेंसी में

1 Alephium(ALPH) से VND
7,257.677
1 Alephium(ALPH) से AUD
A$0.419216
1 Alephium(ALPH) से GBP
0.204092
1 Alephium(ALPH) से EUR
0.23443
1 Alephium(ALPH) से USD
$0.2758
1 Alephium(ALPH) से MYR
RM1.161118
1 Alephium(ALPH) से TRY
11.346412
1 Alephium(ALPH) से JPY
¥40.2668
1 Alephium(ALPH) से ARS
ARS$367.732414
1 Alephium(ALPH) से RUB
22.199142
1 Alephium(ALPH) से INR
24.168354
1 Alephium(ALPH) से IDR
Rp4,521.310752
1 Alephium(ALPH) से KRW
382.523568
1 Alephium(ALPH) से PHP
15.7206
1 Alephium(ALPH) से EGP
￡E.13.373542
1 Alephium(ALPH) से BRL
R$1.492078
1 Alephium(ALPH) से CAD
C$0.377846
1 Alephium(ALPH) से BDT
33.526248
1 Alephium(ALPH) से NGN
423.653622
1 Alephium(ALPH) से COP
$1,112.09455
1 Alephium(ALPH) से ZAR
R.4.884418
1 Alephium(ALPH) से UAH
11.365718
1 Alephium(ALPH) से VES
Bs39.7152
1 Alephium(ALPH) से CLP
$266.9744
1 Alephium(ALPH) से PKR
Rs78.172752
1 Alephium(ALPH) से KZT
148.198372
1 Alephium(ALPH) से THB
฿8.897308
1 Alephium(ALPH) से TWD
NT$8.431206
1 Alephium(ALPH) से AED
د.إ1.012186
1 Alephium(ALPH) से CHF
Fr0.22064
1 Alephium(ALPH) से HKD
HK$2.145724
1 Alephium(ALPH) से AMD
֏105.385938
1 Alephium(ALPH) से MAD
.د.م2.484958
1 Alephium(ALPH) से MXN
$5.146428
1 Alephium(ALPH) से SAR
ريال1.03425
1 Alephium(ALPH) से PLN
1.00667
1 Alephium(ALPH) से RON
лв1.196972
1 Alephium(ALPH) से SEK
kr2.617342
1 Alephium(ALPH) से BGN
лв0.460586
1 Alephium(ALPH) से HUF
Ft93.807854
1 Alephium(ALPH) से CZK
5.800074
1 Alephium(ALPH) से KWD
د.ك0.084119
1 Alephium(ALPH) से ILS
0.915656
1 Alephium(ALPH) से AOA
Kz251.411006
1 Alephium(ALPH) से BHD
.د.ب0.1037008
1 Alephium(ALPH) से BMD
$0.2758
1 Alephium(ALPH) से DKK
kr1.76512
1 Alephium(ALPH) से HNL
L7.214928
1 Alephium(ALPH) से MUR
12.689558
1 Alephium(ALPH) से NAD
$4.870628
1 Alephium(ALPH) से NOK
kr2.777306
1 Alephium(ALPH) से NZD
$0.466102
1 Alephium(ALPH) से PAB
B/.0.2758
1 Alephium(ALPH) से PGK
K1.166634
1 Alephium(ALPH) से QAR
ر.ق1.00667
1 Alephium(ALPH) से RSD
дин.27.712384

Alephium संसाधन

Alephium को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Alephium वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Alephium

आज Alephium (ALPH) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ALPH प्राइस 0.2758 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ALPH से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ALPH से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.2758 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Alephium का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ALPH के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 32.70M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ALPH की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ALPH की मार्केट में उपलब्ध राशि 118.55M USD है.
ALPH की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ALPH ने 3.8567149496785995 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ALPH का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ALPH ने 0.046547973367701154 USD की ATL प्राइस देखी.
ALPH का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ALPH के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 267.79K USD है.
क्या ALPH इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ALPH इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ALPH का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 10:35:20 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

ALPH-से-USD कैलकुलेटर

राशि

ALPH
ALPH
USD
USD

1 ALPH = 0.2758 USD

ALPH ट्रेड करें

ALPHUSDT
$0.2758
$0.2758
+2.07%

