Project Ailey लोगो

Project Ailey मूल्य(ALE)

1 ALE से USD लाइव प्राइस:

$0.5153
$0.5153$0.5153
-0.30%1D
USD
Project Ailey (ALE) मूल्य का लाइव चार्ट
Project Ailey (ALE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.5144
$ 0.5144$ 0.5144
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.517
$ 0.517$ 0.517
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.5144
$ 0.5144$ 0.5144

$ 0.517
$ 0.517$ 0.517

$ 0.5871473345118612
$ 0.5871473345118612$ 0.5871473345118612

$ 0.10889296506695555
$ 0.10889296506695555$ 0.10889296506695555

-0.08%

-0.30%

-0.58%

-0.58%

Project Ailey (ALE) रियल-टाइम प्राइस $ 0.5153 है. पिछले 24 घंटों में, ALE ने $ 0.5144 के कम और $ 0.517 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ALE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.5871473345118612 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.10889296506695555 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ALE में -0.08%, 24 घंटों में -0.30%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.58% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Project Ailey (ALE) मार्केट की जानकारी

No.234

$ 195.94M
$ 195.94M$ 195.94M

$ 225.95K
$ 225.95K$ 225.95K

$ 515.30M
$ 515.30M$ 515.30M

380.24M
380.24M 380.24M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

38.02%

BSC

Project Ailey का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 195.94M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 225.95K है. ALE की मार्केट में उपलब्ध राशि 380.24M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 515.30M है.

Project Ailey (ALE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Project Ailey के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.001551-0.30%
30 दिन$ -0.0175-3.29%
60 दिन$ -0.0326-5.95%
90 दिन$ -0.0552-9.68%
Project Ailey के मूल्य में आज आया अंतर

आज ALE में $ -0.001551 (-0.30%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Project Ailey के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0175 (-3.29%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Project Ailey के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ALE में $ -0.0326 (-5.95%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Project Ailey के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0552 (-9.68%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Project Ailey (ALE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Project Ailey प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Project Ailey (ALE) क्या है

Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey’s appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth.

Project Ailey MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Project Ailey निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- ALE की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Project Ailey के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Project Ailey खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Project Ailey प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Project Ailey (ALE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Project Ailey (ALE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Project Ailey के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Project Ailey प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Project Ailey (ALE) टोकन का अर्थशास्त्र

Project Ailey (ALE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ALE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Project Ailey (ALE) कैसे खरीदें

क्या आपको Project Ailey कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Project Ailey खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

ALE लोकल करेंसी में

1 Project Ailey(ALE) से VND
13,560.1195
1 Project Ailey(ALE) से AUD
A$0.788409
1 Project Ailey(ALE) से GBP
0.381322
1 Project Ailey(ALE) से EUR
0.438005
1 Project Ailey(ALE) से USD
$0.5153
1 Project Ailey(ALE) से MYR
RM2.169413
1 Project Ailey(ALE) से TRY
21.199442
1 Project Ailey(ALE) से JPY
¥75.2338
1 Project Ailey(ALE) से ARS
ARS$687.064949
1 Project Ailey(ALE) से RUB
41.476497
1 Project Ailey(ALE) से INR
45.238187
1 Project Ailey(ALE) से IDR
Rp8,447.539632
1 Project Ailey(ALE) से KRW
715.689864
1 Project Ailey(ALE) से PHP
29.387559
1 Project Ailey(ALE) से EGP
￡E.24.99205
1 Project Ailey(ALE) से BRL
R$2.787773
1 Project Ailey(ALE) से CAD
C$0.705961
1 Project Ailey(ALE) से BDT
62.639868
1 Project Ailey(ALE) से NGN
791.547177
1 Project Ailey(ALE) से COP
$2,077.818425
1 Project Ailey(ALE) से ZAR
R.9.125963
1 Project Ailey(ALE) से UAH
21.235513
1 Project Ailey(ALE) से VES
Bs74.2032
1 Project Ailey(ALE) से CLP
$498.8104
1 Project Ailey(ALE) से PKR
Rs146.056632
1 Project Ailey(ALE) से KZT
276.891302
1 Project Ailey(ALE) से THB
฿16.675108
1 Project Ailey(ALE) से TWD
NT$15.732109
1 Project Ailey(ALE) से AED
د.إ1.891151
1 Project Ailey(ALE) से CHF
Fr0.41224
1 Project Ailey(ALE) से HKD
HK$4.014187
1 Project Ailey(ALE) से AMD
֏196.901283
1 Project Ailey(ALE) से MAD
.د.م4.642853
1 Project Ailey(ALE) से MXN
$9.615498
1 Project Ailey(ALE) से SAR
ريال1.932375
1 Project Ailey(ALE) से PLN
1.880845
1 Project Ailey(ALE) से RON
лв2.236402
1 Project Ailey(ALE) से SEK
kr4.890197
1 Project Ailey(ALE) से BGN
лв0.860551
1 Project Ailey(ALE) से HUF
Ft175.268989
1 Project Ailey(ALE) से CZK
10.836759
1 Project Ailey(ALE) से KWD
د.ك0.1571665
1 Project Ailey(ALE) से ILS
1.715949
1 Project Ailey(ALE) से AOA
Kz469.732021
1 Project Ailey(ALE) से BHD
.د.ب0.1942681
1 Project Ailey(ALE) से BMD
$0.5153
1 Project Ailey(ALE) से DKK
kr3.29792
1 Project Ailey(ALE) से HNL
L13.480248
1 Project Ailey(ALE) से MUR
23.662576
1 Project Ailey(ALE) से NAD
$9.100198
1 Project Ailey(ALE) से NOK
kr5.189071
1 Project Ailey(ALE) से NZD
$0.870857
1 Project Ailey(ALE) से PAB
B/.0.5153
1 Project Ailey(ALE) से PGK
K2.179719
1 Project Ailey(ALE) से QAR
ر.ق1.880845
1 Project Ailey(ALE) से RSD
дин.51.772191

Project Ailey संसाधन

Project Ailey को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Project Ailey वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Project Ailey

आज Project Ailey (ALE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ALE प्राइस 0.5153 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ALE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ALE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.5153 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Project Ailey का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ALE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 195.94M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ALE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ALE की मार्केट में उपलब्ध राशि 380.24M USD है.
ALE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ALE ने 0.5871473345118612 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ALE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ALE ने 0.10889296506695555 USD की ATL प्राइस देखी.
ALE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ALE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 225.95K USD है.
क्या ALE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ALE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ALE का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

