Acala Token लोगो

Acala Token मूल्य(ACA)

1 ACA से USD लाइव प्राइस:

$0.03015
$0.03015$0.03015
-1.14%1D
USD
Acala Token (ACA) मूल्य का लाइव चार्ट
Acala Token (ACA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.03004
$ 0.03004$ 0.03004
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.03177
$ 0.03177$ 0.03177
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.03004
$ 0.03004$ 0.03004

$ 0.03177
$ 0.03177$ 0.03177

$ 3.100866505762959
$ 3.100866505762959$ 3.100866505762959

$ 0.022200074441219506
$ 0.022200074441219506$ 0.022200074441219506

-1.12%

-1.14%

-1.64%

-1.64%

Acala Token (ACA) रियल-टाइम प्राइस $ 0.03015 है. पिछले 24 घंटों में, ACA ने $ 0.03004 के कम और $ 0.03177 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ACA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.100866505762959 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.022200074441219506 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ACA में -1.12%, 24 घंटों में -1.14%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.64% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Acala Token (ACA) मार्केट की जानकारी

No.692

$ 35.17M
$ 35.17M$ 35.17M

$ 911.20K
$ 911.20K$ 911.20K

$ 48.24M
$ 48.24M$ 48.24M

1.17B
1.17B 1.17B

1,600,000,000
1,600,000,000 1,600,000,000

ACALA

Acala Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.17M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 911.20K है. ACA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.17B है, कुल आपूर्ति 1600000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 48.24M है.

Acala Token (ACA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Acala Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0003477-1.14%
30 दिन$ +0.00166+5.82%
60 दिन$ +0.00469+18.42%
90 दिन$ +0.00379+14.37%
Acala Token के मूल्य में आज आया अंतर

आज ACA में $ -0.0003477 (-1.14%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Acala Token के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.00166 (+5.82%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Acala Token के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ACA में $ +0.00469 (+18.42%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Acala Token के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.00379 (+14.37%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Acala Token (ACA) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Acala Token प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Acala Token (ACA) क्या है

Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala.

Acala Token MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Acala Token निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- ACA की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Acala Token के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Acala Token खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Acala Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Acala Token (ACA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Acala Token (ACA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Acala Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Acala Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Acala Token (ACA) टोकन का अर्थशास्त्र

Acala Token (ACA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ACA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Acala Token (ACA) कैसे खरीदें

क्या आपको Acala Token कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Acala Token खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

ACA लोकल करेंसी में

1 Acala Token(ACA) से VND
793.39725
1 Acala Token(ACA) से AUD
A$0.0461295
1 Acala Token(ACA) से GBP
0.022311
1 Acala Token(ACA) से EUR
0.0256275
1 Acala Token(ACA) से USD
$0.03015
1 Acala Token(ACA) से MYR
RM0.127233
1 Acala Token(ACA) से TRY
1.240371
1 Acala Token(ACA) से JPY
¥4.43205
1 Acala Token(ACA) से ARS
ARS$40.1998995
1 Acala Token(ACA) से RUB
2.4237585
1 Acala Token(ACA) से INR
2.6498835
1 Acala Token(ACA) से IDR
Rp494.262216
1 Acala Token(ACA) से KRW
41.933223
1 Acala Token(ACA) से PHP
1.7236755
1 Acala Token(ACA) से EGP
￡E.1.464084
1 Acala Token(ACA) से BRL
R$0.1631115
1 Acala Token(ACA) से CAD
C$0.0413055
1 Acala Token(ACA) से BDT
3.665034
1 Acala Token(ACA) से NGN
46.3131135
1 Acala Token(ACA) से COP
$121.5723375
1 Acala Token(ACA) से ZAR
R.0.5345595
1 Acala Token(ACA) से UAH
1.2424815
1 Acala Token(ACA) से VES
Bs4.3416
1 Acala Token(ACA) से CLP
$29.1852
1 Acala Token(ACA) से PKR
Rs8.545716
1 Acala Token(ACA) से KZT
16.200801
1 Acala Token(ACA) से THB
฿0.9759555
1 Acala Token(ACA) से TWD
NT$0.921384
1 Acala Token(ACA) से AED
د.إ0.1106505
1 Acala Token(ACA) से CHF
Fr0.02412
1 Acala Token(ACA) से HKD
HK$0.2348685
1 Acala Token(ACA) से AMD
֏11.5206165
1 Acala Token(ACA) से MAD
.د.م0.2716515
1 Acala Token(ACA) से MXN
$0.563202
1 Acala Token(ACA) से SAR
ريال0.1130625
1 Acala Token(ACA) से PLN
0.1100475
1 Acala Token(ACA) से RON
лв0.130851
1 Acala Token(ACA) से SEK
kr0.285822
1 Acala Token(ACA) से BGN
лв0.0503505
1 Acala Token(ACA) से HUF
Ft10.2585375
1 Acala Token(ACA) से CZK
0.633753
1 Acala Token(ACA) से KWD
د.ك0.00919575
1 Acala Token(ACA) से ILS
0.100098
1 Acala Token(ACA) से AOA
Kz27.4838355
1 Acala Token(ACA) से BHD
.د.ب0.01136655
1 Acala Token(ACA) से BMD
$0.03015
1 Acala Token(ACA) से DKK
kr0.1926585
1 Acala Token(ACA) से HNL
L0.788724
1 Acala Token(ACA) से MUR
1.384488
1 Acala Token(ACA) से NAD
$0.532449
1 Acala Token(ACA) से NOK
kr0.303309
1 Acala Token(ACA) से NZD
$0.0509535
1 Acala Token(ACA) से PAB
B/.0.03015
1 Acala Token(ACA) से PGK
K0.1275345
1 Acala Token(ACA) से QAR
ر.ق0.1100475
1 Acala Token(ACA) से RSD
дин.3.0273615

Acala Token संसाधन

Acala Token को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Acala Token वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Acala Token

आज Acala Token (ACA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ACA प्राइस 0.03015 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ACA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ACA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.03015 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Acala Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ACA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.17M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ACA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ACA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.17B USD है.
ACA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ACA ने 3.100866505762959 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ACA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ACA ने 0.022200074441219506 USD की ATL प्राइस देखी.
ACA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ACA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 911.20K USD है.
क्या ACA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ACA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ACA का प्राइस का अनुमान देखें.
