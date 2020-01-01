Bonsai Terminal (BONSAI) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Bonsai Terminal (BONSAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Bonsai Terminal (BONSAI) מידע

Bonsai Terminal is an innovative AI-powered platform revolutionizing how users interact with social media trends and data. Leveraging advanced natural language processing (NLP), sentiment analysis, and trend prediction technologies, Bonsai Terminal transforms raw data from platforms like X, TikTok, and Reddit into actionable insights. By creating curated stories, analyzing conversations, and offering real-time trend analysis, Bonsai equips users with unparalleled foresight into emerging trends, particularly in the dynamic degen meme coin space. At the core of Bonsai’s ecosystem is the Bonsai Trend Analysis Engine, which identifies lucrative opportunities by analyzing electronic gold aka “Social data”.

אתר רשמי:
https://bonsaiterminal.org
מסמך לבן:
https://bonsaiterminal.org/whitepaper

Bonsai Terminal (BONSAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Bonsai Terminal (BONSAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 8.07K
$ 8.07K$ 8.07K
ההיצע הכולל:
$ 999.28M
$ 999.28M$ 999.28M
אספקה במחזור:
$ 999.28M
$ 999.28M$ 999.28M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 8.07K
$ 8.07K$ 8.07K
שיא כל הזמנים:
$ 0
$ 0$ 0
שפל כל הזמנים:
$ 0
$ 0$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0
$ 0$ 0

Bonsai Terminal (BONSAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Bonsai Terminal (BONSAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של BONSAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות BONSAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את BONSAIטוקניומיקה, חקרו אתBONSAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.