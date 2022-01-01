zkLink (ZKL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי zkLink (ZKL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

zkLink (ZKL) מידע zkLink aggregates and unifies liquidity across Layer 2 rollups and Layer 1 blockchains. zkLink offers two core solutions: zkLink Nova and zkLink X, using zero-knowledge technology to unify liquidity access across connected blockchains and rollups. אתר רשמי: https://zk.link/ מסמך לבן: https://docs.zk.link/docs/Introduction/ סייר בלוקים: https://explorer.zklink.io/ קנה ZKLעכשיו!

zkLink (ZKL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור zkLink (ZKL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.72M $ 5.72M $ 5.72M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 352.34M $ 352.34M $ 352.34M FDV (שווי מדולל מלא): $ 16.23M $ 16.23M $ 16.23M שיא כל הזמנים: $ 0.765 $ 0.765 $ 0.765 שפל כל הזמנים: $ 0.0117813791188444 $ 0.0117813791188444 $ 0.0117813791188444 מחיר נוכחי: $ 0.01623 $ 0.01623 $ 0.01623 למידע נוסף על zkLink (ZKL) מחיר

zkLink (ZKL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של zkLink (ZKL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ZKL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ZKLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ZKLטוקניומיקה, חקרו אתZKLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

zkLink (ZKL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ZKLעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ZKL עכשיו את היסטוריית המחירים!

ZKL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ZKL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ZKL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ZKLעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

