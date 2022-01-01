YieldBricks (YBR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי YieldBricks (YBR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

YieldBricks (YBR) מידע Imagine a world where real estate investing isn’t limited by borders, capital, access or investor status. YieldBricks is making this a reality by merging the transparency and innovation of DeFi with stability of RWA assets into a scalable protocol that enables anyone to invest in premium, yield-bearing properties with ease. אתר רשמי: https://www.yieldbricks.com/ מסמך לבן: https://docsend.com/view/c5n2ate3yi2ckx5r סייר בלוקים: https://arbiscan.io/token/0x11920f139a3121c2836e01551d43f95b3c31159c קנה YBRעכשיו!

YieldBricks (YBR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור YieldBricks (YBR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M שיא כל הזמנים: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 שפל כל הזמנים: $ 0.000688919174838846 $ 0.000688919174838846 $ 0.000688919174838846 מחיר נוכחי: $ 0.002877 $ 0.002877 $ 0.002877 למידע נוסף על YieldBricks (YBR) מחיר

YieldBricks (YBR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של YieldBricks (YBR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של YBR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות YBRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את YBRטוקניומיקה, חקרו אתYBRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות YBR מעוניין להוסיף את YieldBricks (YBR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת YBR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות YBR ב-MEXC עכשיו!

YieldBricks (YBR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של YBRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה YBR עכשיו את היסטוריית המחירים!

YBR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן YBR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו YBR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה YBRעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

