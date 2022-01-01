Quilibrium (WQUIL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Quilibrium (WQUIL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Quilibrium (WQUIL) מידע Decentralized MPC Platform as a Service. אתר רשמי: https://quilibrium.com/ מסמך לבן: https://quilibrium.com/quilibrium.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x8143182a775c54578c8b7b3ef77982498866945d קנה WQUILעכשיו!

Quilibrium (WQUIL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Quilibrium (WQUIL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 33.20M $ 33.20M $ 33.20M ההיצע הכולל: $ 902.29M $ 902.29M $ 902.29M אספקה במחזור: $ 902.29M $ 902.29M $ 902.29M FDV (שווי מדולל מלא): $ 33.20M $ 33.20M $ 33.20M שיא כל הזמנים: $ 0.1496 $ 0.1496 $ 0.1496 שפל כל הזמנים: $ 0.003548831856989878 $ 0.003548831856989878 $ 0.003548831856989878 מחיר נוכחי: $ 0.0368 $ 0.0368 $ 0.0368 למידע נוסף על Quilibrium (WQUIL) מחיר

Quilibrium (WQUIL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Quilibrium (WQUIL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WQUIL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WQUILהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WQUILטוקניומיקה, חקרו אתWQUILהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

