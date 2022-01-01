Vestate (VES) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Vestate (VES), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Vestate (VES) מידע Vestate leads the Real Estate 3.0 revolution by combining blockchain with Real World Assets (RWAs) in a global property marketplace. It tokenizes commissions, ensuring fair compensation through transparent transactions. The platform is positioned for the future shift to Real Estate 3.0, shaping a more accessible and equitable real estate industry, now with a focus on RWAs אתר רשמי: https://vestate.fund/ מסמך לבן: https://docs.vestate.fund/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x1f557FB2aa33Dce484902695cA1374F413875519 קנה VESעכשיו!

Vestate (VES) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Vestate (VES), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 279.93K $ 279.93K $ 279.93K ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 143.70M $ 143.70M $ 143.70M FDV (שווי מדולל מלא): $ 974.00K $ 974.00K $ 974.00K שיא כל הזמנים: $ 0.0479 $ 0.0479 $ 0.0479 שפל כל הזמנים: $ 0.001340170733203123 $ 0.001340170733203123 $ 0.001340170733203123 מחיר נוכחי: $ 0.001948 $ 0.001948 $ 0.001948 למידע נוסף על Vestate (VES) מחיר

Vestate (VES) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Vestate (VES) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VES אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VESהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VESטוקניומיקה, חקרו אתVESהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

