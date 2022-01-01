USUAL (USUAL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי USUAL (USUAL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

USUAL (USUAL) מידע Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token. אתר רשמי: https://usual.money/ מסמך לבן: https://docs.usual.money/start-here/why-usual סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xC4441c2BE5d8fA8126822B9929CA0b81Ea0DE38E

USUAL (USUAL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור USUAL (USUAL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 78.85M ההיצע הכולל: $ 1.35B אספקה במחזור: $ 1.18B FDV (שווי מדולל מלא): $ 267.20M שיא כל הזמנים: $ 1.6531 שפל כל הזמנים: $ 0.05957884122345306 מחיר נוכחי: $ 0.0668

USUAL (USUAL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של USUAL (USUAL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של USUAL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות USUALהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את USUALטוקניומיקה, חקרו אתUSUALהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות USUAL מעוניין להוסיף את USUAL (USUAL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת USUAL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

USUAL (USUAL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של USUALעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה USUAL עכשיו את היסטוריית המחירים!

USUAL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן USUAL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו USUAL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה USUALעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

