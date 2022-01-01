Lunos (UNO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Lunos (UNO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Lunos (UNO) מידע Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3. אתר רשמי: https://lunos.xyz/ מסמך לבן: https://unore.io/static/docs/unore-wp.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x474021845c4643113458ea4414bdb7fb74a01a77 קנה UNOעכשיו!

Lunos (UNO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Lunos (UNO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 321.31K $ 321.31K $ 321.31K ההיצע הכולל: $ 316.65M $ 316.65M $ 316.65M אספקה במחזור: $ 111.57M $ 111.57M $ 111.57M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M שיא כל הזמנים: $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 שפל כל הזמנים: $ 0.002067445721327751 $ 0.002067445721327751 $ 0.002067445721327751 מחיר נוכחי: $ 0.00288 $ 0.00288 $ 0.00288 למידע נוסף על Lunos (UNO) מחיר

Lunos (UNO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Lunos (UNO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של UNO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות UNOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את UNOטוקניומיקה, חקרו אתUNOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

