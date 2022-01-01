TOMI (TOMI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי TOMI (TOMI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

TOMI (TOMI) מידע tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO. אתר רשמי: https://tomi.com/ מסמך לבן: https://tomi.com/newmmm/Tomi_Free_As_In_Speech_Whitepaper_V1.0.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x4385328cc4D643Ca98DfEA734360C0F596C83449 קנה TOMIעכשיו!

TOMI (TOMI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TOMI (TOMI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M ההיצע הכולל: $ 4.28B $ 4.28B $ 4.28B אספקה במחזור: $ 4.27B $ 4.27B $ 4.27B FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M שיא כל הזמנים: $ 6.8062 $ 6.8062 $ 6.8062 שפל כל הזמנים: $ 0.00027751991507749 $ 0.00027751991507749 $ 0.00027751991507749 מחיר נוכחי: $ 0.0002922 $ 0.0002922 $ 0.0002922 למידע נוסף על TOMI (TOMI) מחיר

TOMI (TOMI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של TOMI (TOMI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TOMI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TOMIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TOMIטוקניומיקה, חקרו אתTOMIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TOMI מעוניין להוסיף את TOMI (TOMI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TOMI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TOMI ב-MEXC עכשיו!

TOMI (TOMI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TOMIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TOMI עכשיו את היסטוריית המחירים!

TOMI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TOMI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TOMI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TOMIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!