StarLink (STARL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי StarLink (STARL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

StarLink (STARL) מידע STARL is the first 100% community owned decentralized virtual space project. $STARL is the governance token of the Starl Ecosystem. Buy, sell and trade virtual satellites, spacecraft and lands while exploring the solar system. אתר רשמי: https://www.starlproject.com/ מסמך לבן: https://starlproject.com/starlink-wp-2.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x8e6cd950ad6ba651f6dd608dc70e5886b1aa6b24 קנה STARLעכשיו!

StarLink (STARL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור StarLink (STARL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.52M $ 5.52M $ 5.52M ההיצע הכולל: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T אספקה במחזור: $ 9.98T $ 9.98T $ 9.98T FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.53M $ 5.53M $ 5.53M שיא כל הזמנים: $ 0.00008903 $ 0.00008903 $ 0.00008903 שפל כל הזמנים: $ 0.00000032954322983 $ 0.00000032954322983 $ 0.00000032954322983 מחיר נוכחי: $ 0.0000005528 $ 0.0000005528 $ 0.0000005528 למידע נוסף על StarLink (STARL) מחיר

StarLink (STARL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של StarLink (STARL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של STARL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות STARLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את STARLטוקניומיקה, חקרו אתSTARLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות STARL מעוניין להוסיף את StarLink (STARL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת STARL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות STARL ב-MEXC עכשיו!

StarLink (STARL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של STARLעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה STARL עכשיו את היסטוריית המחירים!

STARL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן STARL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו STARL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה STARLעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

