Sensay (SNSY) מידע Sensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless. אתר רשמי: https://www.snsy.ai/ מסמך לבן: https://docs.snsy.ai סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0x82a605D6D9114F4Ad6D5Ee461027477EeED31E34 קנה SNSYעכשיו!

Sensay (SNSY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Sensay (SNSY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 7.25M $ 7.25M $ 7.25M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 5.21B $ 5.21B $ 5.21B FDV (שווי מדולל מלא): $ 13.92M $ 13.92M $ 13.92M שיא כל הזמנים: $ 0.012 $ 0.012 $ 0.012 שפל כל הזמנים: $ 0.000732031742351647 $ 0.000732031742351647 $ 0.000732031742351647 מחיר נוכחי: $ 0.001392 $ 0.001392 $ 0.001392 למידע נוסף על Sensay (SNSY) מחיר

Sensay (SNSY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Sensay (SNSY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SNSY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SNSYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SNSYטוקניומיקה, חקרו אתSNSYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SNSY מעוניין להוסיף את Sensay (SNSY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SNSY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SNSY ב-MEXC עכשיו!

Sensay (SNSY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SNSYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SNSY עכשיו את היסטוריית המחירים!

SNSY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SNSY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SNSY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SNSYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

