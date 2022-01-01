Shrub (SHRUB) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Shrub (SHRUB), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Shrub (SHRUB) מידע Shrub is a community-managed project representing Elon's pet hedgehog. Aiming to become the world's most viral meme. אתר רשמי: http://shrub.io סייר בלוקים: https://solscan.io/token/Em8WF6pg9FmKDy1dXkWhXxpgmfhj5Bes3ZCE8PCCJSHt קנה SHRUBעכשיו!

Shrub (SHRUB) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Shrub (SHRUB), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.72M $ 3.72M $ 3.72M ההיצע הכולל: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M אספקה במחזור: $ 942.18M $ 942.18M $ 942.18M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.95M $ 3.95M $ 3.95M שיא כל הזמנים: $ 0.114 $ 0.114 $ 0.114 שפל כל הזמנים: $ 0.000030584147025306 $ 0.000030584147025306 $ 0.000030584147025306 מחיר נוכחי: $ 0.00395 $ 0.00395 $ 0.00395 למידע נוסף על Shrub (SHRUB) מחיר

Shrub (SHRUB) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Shrub (SHRUB) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SHRUB אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SHRUBהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SHRUBטוקניומיקה, חקרו אתSHRUBהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SHRUB מעוניין להוסיף את Shrub (SHRUB) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SHRUB, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SHRUB ב-MEXC עכשיו!

Shrub (SHRUB) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SHRUBעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SHRUB עכשיו את היסטוריית המחירים!

SHRUB חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SHRUB עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SHRUB משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SHRUBעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

