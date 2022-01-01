BitShiba (SHIBA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי BitShiba (SHIBA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

BitShiba (SHIBA) מידע BitShiba is a community focused project which seeks to provide equal financial opportunities to all peoples from all places. Decisions about BitShiba’s future will be made by $SHIBA holders though the use of a DAO. The BitShiba community is the project’s main focus as strong communities and decentralization are widely considered two of the most important aspects about cryptocurrency. The project has a no man (or woman) left behind attitude and strives to make sure all community members can be successful. אתר רשמי: https://bitshiba.io/ מסמך לבן: https://bitshiba.io/litepaper.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xb84cbbf09b3ed388a45cd875ebba41a20365e6e7 קנה SHIBAעכשיו!

BitShiba (SHIBA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BitShiba (SHIBA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 561.00K $ 561.00K $ 561.00K שיא כל הזמנים: $ 0.00000012378 $ 0.00000012378 $ 0.00000012378 שפל כל הזמנים: $ 0.000000000337922519 $ 0.000000000337922519 $ 0.000000000337922519 מחיר נוכחי: $ 0.000000000561 $ 0.000000000561 $ 0.000000000561 למידע נוסף על BitShiba (SHIBA) מחיר

BitShiba (SHIBA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של BitShiba (SHIBA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SHIBA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SHIBAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SHIBAטוקניומיקה, חקרו אתSHIBAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

