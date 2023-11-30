Reental (REENTAL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Reental (REENTAL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Reental (REENTAL) מידע Reental is a tokenized investment platform aimed at providing the population with access to the best investment opportunities in profitable and liquid assets. אתר רשמי: https://www.reental.co/en מסמך לבן: https://assets-global.website-files.com/64883b1804f368bf8575ed2e/6543cb8842688212d1d702a3_White_Paper_Reental_V_1.0_-_ENG_30.11.2023.pdf סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0x27Ab6E82F3458eDbC0703DB2756391B899Ce6324

Reental (REENTAL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Reental (REENTAL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 35.24M $ 35.24M $ 35.24M שיא כל הזמנים: $ 0.4168 $ 0.4168 $ 0.4168 שפל כל הזמנים: $ 0.17689240087998837 $ 0.17689240087998837 $ 0.17689240087998837 מחיר נוכחי: $ 0.1762 $ 0.1762 $ 0.1762 למידע נוסף על Reental (REENTAL) מחיר

Reental (REENTAL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Reental (REENTAL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של REENTAL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות REENTALהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את REENTALטוקניומיקה, חקרו אתREENTALהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות REENTAL מעוניין להוסיף את Reental (REENTAL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת REENTAL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית.

Reental (REENTAL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של REENTALעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

REENTAL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן REENTAL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו REENTAL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

