PUMLx (PUMLX) מידע PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities. אתר רשמי: https://puml.io מסמך לבן: https://whitepaper.puml.io/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x8c088775e4139af116Ac1FA6f281Bbf71E8c1c73 קנה PUMLXעכשיו!

PUMLx (PUMLX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PUMLx (PUMLX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 127.83K $ 127.83K $ 127.83K ההיצע הכולל: $ 495.14M $ 495.14M $ 495.14M אספקה במחזור: $ 129.25M $ 129.25M $ 129.25M FDV (שווי מדולל מלא): $ 489.70K $ 489.70K $ 489.70K שיא כל הזמנים: $ 0.02043 $ 0.02043 $ 0.02043 שפל כל הזמנים: $ 0.000250137201915361 $ 0.000250137201915361 $ 0.000250137201915361 מחיר נוכחי: $ 0.000989 $ 0.000989 $ 0.000989 למידע נוסף על PUMLx (PUMLX) מחיר

PUMLx (PUMLX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של PUMLx (PUMLX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PUMLX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PUMLXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PUMLXטוקניומיקה, חקרו אתPUMLXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PUMLX מעוניין להוסיף את PUMLx (PUMLX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PUMLX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PUMLX ב-MEXC עכשיו!

PUMLx (PUMLX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PUMLXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PUMLX עכשיו את היסטוריית המחירים!

PUMLX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PUMLX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PUMLX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PUMLXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

