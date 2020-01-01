Peezy (PEEZY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Peezy (PEEZY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Peezy (PEEZY) מידע Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy. אתר רשמי: https://peezy.vip/ מסמך לבן: https://whitepaper.peezy.vip/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x698b1d54E936b9F772b8F58447194bBc82EC1933 קנה PEEZYעכשיו!

Peezy (PEEZY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Peezy (PEEZY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M ההיצע הכולל: $ 359.71B $ 359.71B $ 359.71B אספקה במחזור: $ 305.65B $ 305.65B $ 305.65B FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M שיא כל הזמנים: $ 0.00000954 $ 0.00000954 $ 0.00000954 שפל כל הזמנים: $ 0.000000008008476234 $ 0.000000008008476234 $ 0.000000008008476234 מחיר נוכחי: $ 0.000003762 $ 0.000003762 $ 0.000003762 למידע נוסף על Peezy (PEEZY) מחיר

Peezy (PEEZY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Peezy (PEEZY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PEEZY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PEEZYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PEEZYטוקניומיקה, חקרו אתPEEZYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PEEZY מעוניין להוסיף את Peezy (PEEZY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PEEZY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PEEZY ב-MEXC עכשיו!

Peezy (PEEZY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PEEZYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PEEZY עכשיו את היסטוריית המחירים!

PEEZY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PEEZY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PEEZY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PEEZYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!