MARBLEX (MBX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MARBLEX (MBX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MARBLEX (MBX) מידע MARBLEX is creating a healthy blockchain ecosystem to prolong the PLC of Netmarble’s games. אתר רשמי: https://www.marblex.io/en מסמך לבן: https://docs.marblex.io/ סייר בלוקים: https://kaiascan.io/token/0xd068c52d81f4409b9502da926ace3301cc41f623 קנה MBXעכשיו!

MARBLEX (MBX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MARBLEX (MBX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 36.77M $ 36.77M $ 36.77M ההיצע הכולל: $ 321.35M $ 321.35M $ 321.35M אספקה במחזור: $ 216.95M $ 216.95M $ 216.95M FDV (שווי מדולל מלא): $ 54.47M $ 54.47M $ 54.47M שיא כל הזמנים: $ 11.033 $ 11.033 $ 11.033 שפל כל הזמנים: $ 0.14399669808074528 $ 0.14399669808074528 $ 0.14399669808074528 מחיר נוכחי: $ 0.1695 $ 0.1695 $ 0.1695 למידע נוסף על MARBLEX (MBX) מחיר

MARBLEX (MBX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MARBLEX (MBX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MBX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MBXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MBXטוקניומיקה, חקרו אתMBXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

MARBLEX (MBX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MBXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MBX עכשיו את היסטוריית המחירים!

