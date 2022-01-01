Landshare (LANDSHARE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Landshare (LANDSHARE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Landshare (LANDSHARE) מידע Landshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features. אתר רשמי: https://landshare.io/ מסמך לבן: https://www.landshare.io/Whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xA73164DB271931CF952cBaEfF9E8F5817b42fA5C קנה LANDSHAREעכשיו!

Landshare (LANDSHARE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Landshare (LANDSHARE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.91M $ 2.91M $ 2.91M ההיצע הכולל: $ 6.33M $ 6.33M $ 6.33M אספקה במחזור: $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.45M $ 5.45M $ 5.45M שיא כל הזמנים: $ 6.152 $ 6.152 $ 6.152 שפל כל הזמנים: $ 0.4131348791432006 $ 0.4131348791432006 $ 0.4131348791432006 מחיר נוכחי: $ 0.545 $ 0.545 $ 0.545 למידע נוסף על Landshare (LANDSHARE) מחיר

Landshare (LANDSHARE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Landshare (LANDSHARE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LANDSHARE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LANDSHAREהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LANDSHAREטוקניומיקה, חקרו אתLANDSHAREהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LANDSHARE מעוניין להוסיף את Landshare (LANDSHARE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LANDSHARE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LANDSHARE ב-MEXC עכשיו!

Landshare (LANDSHARE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LANDSHAREעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LANDSHARE עכשיו את היסטוריית המחירים!

LANDSHARE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LANDSHARE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LANDSHARE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LANDSHAREעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!