JOE (JOE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי JOE (JOE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

JOE (JOE) מידע Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network. אתר רשמי: https://www.lfj.gg/ סייר בלוקים: https://snowtrace.io/token/0x6e84a6216ea6dacc71ee8e6b0a5b7322eebc0fdd קנה JOEעכשיו!

JOE (JOE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור JOE (JOE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 63.86M $ 63.86M $ 63.86M ההיצע הכולל: $ 464.57M $ 464.57M $ 464.57M אספקה במחזור: $ 398.14M $ 398.14M $ 398.14M FDV (שווי מדולל מלא): $ 80.20M $ 80.20M $ 80.20M שיא כל הזמנים: $ 4.258 $ 4.258 $ 4.258 שפל כל הזמנים: $ 0.12463049005163536 $ 0.12463049005163536 $ 0.12463049005163536 מחיר נוכחי: $ 0.1604 $ 0.1604 $ 0.1604 למידע נוסף על JOE (JOE) מחיר

JOE (JOE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של JOE (JOE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של JOE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות JOEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את JOEטוקניומיקה, חקרו אתJOEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות JOE מעוניין להוסיף את JOE (JOE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת JOE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית.

JOE (JOE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של JOEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה JOE עכשיו את היסטוריית המחירים!

JOE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן JOE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו JOE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

